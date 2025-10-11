Bakan Tekin, Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gelecek kuşaklara, kenetlenmiş bir Türk milletini oluşturacak eğitim öğretim sistemi sağlamaya çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Tekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe ettiği Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Tekin, külliyenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekin, Cumhur İttifakı'nın bu coğrafyanın sigortası konumunda olduğunu söyledi.

Külliyenin hizmete kazandırılmasına öncülük eden MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür eden Tekin, "Bugün burada katkı verdiği, fikir babası olduğu bir mekanın da açılışını yapıyoruz. Burası milli birlik ve beraberliği hayata ve uygulamaya geçirecek önemli bir tesis." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi düşüncenin, Anadolu coğrafyasının düşünceleriyle, duygusuyla, kültürüyle harmanlanmış bir ittifak olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak açılışı yapılan projeyle hayata geçirilen unsurların kendilerinin de misyonu olduğunu kaydeden Tekin, şöyle konuştu:

"Kamuoyunda çok farklı yerlere çekilen bir sürecin içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana misyonumuz bugün burada yapılmaya çalışılan şeyi hayata geçirmektir. Anadolu'nun, Türk toplumunun milli birlik ve beraberliğini hayata geçirecek. Gelecek kuşaklara, kenetlenmiş bir Türk milletini oluşturacak eğitim öğretim sistemi sağlamaya çaba sarf ediyoruz. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ana omurgası budur. Barışın, adaletin egemen olduğu bir dünya, bir kültür, bir eğitim inşa etmektir. Bunları ihmal ettik. Eğer bunu ihmal etmeseydik bugün dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında inleyen insanların temel hak ve hürriyetleri elinden alınmaz, adaletsizliğin egemen olduğu coğrafyalar olmazdı. Eğer biz asli işimizi unutmasaydık, İsrail Gazze'de Filistinli kardeşlerimizi şehit etmezdi. Gazze'de bir soykırıma kalkışmazdı. ya da kalkıştığı zaman bütün dünya hep beraber karşısında dururduk. Demek ki asli işlerimizi yerine getirmiyoruz."

Tekin, "Anadolu coğrafyası ve Türk milleti açısından baktığımızda da milli birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratacak, bizi bu anlamda ayrıştıracak, birbirimizden uzak tutacak eğitim öğretim sistemimizin içerisine unsurlar bir şekilde yerleştirilmiş. Bütün bunları ortadan kaldırıp tarihe gömecek bir müfredat yaptık. Ana hedefimiz dünyada barışı, Anadolu coğrafyasında milli birlik ve beraberliği egemen kılacak bir müfredat oluşturmak dedik. Birçok kavramı müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Bunlardan birisi de Alevi-Bektaşi kültür ve inançlarıyla ilgili hususlardır." dedi.

"Biz buraya canlara, Alevi toplumuna hizmet için geldik"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da hizmete kazandırılan külliyenin dünyanın en büyük cemevi statüsünde olduğunu dile getirdi.

Hayata geçirilen külliyenin yılın tüm zamanları hizmete açık bulundurulacağını kaydeden Yıldırım, "Biz buraya canlara, Alevi toplumuna hizmet için geldik. Alevi, Aleviliğini yaşasın, Aleviliğini, Ehl-i Beyt'i unutmasın. Alevi geleneklerini, inançlarını yaşasın. Bunu yaşatabilmek için de ibadethane ve cemevini hediye ediyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise geçmişten bugüne uzanan köprüleri güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Külliyeyi açmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Horasan'dan Anadolu'ya üflenen ruh, Anadolu insanını şekillendirmiş, Sultan Alparslan'ın açtığı kapıdan Horasan erenleri geçmiş, Anadolu'da sevgi, hoşgörü ve kardeşlik tohumlarını filizlendirmiştir. Hacı Bektaş Veli sınır çizmedi, duvar örmedi, her yüreğe açık bir kapıydı. 'Gel kendine bak, kendini oku.' dedi. Çünkü en büyük kitap insandı ve o kitapta kin, kibir ve zulüm değil, aşk, hak ve insanlık yazmalıydı. İnsan eşrefi mahlukattı. İşte bu anlayışla gönül kapılarını açıyoruz, insanlığın ve kardeşliğin sesi oluyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından hibe edilen arazi üzerinde inşa edilen bu eser, yalnızca taş ve tuğladan ibaret değildir. Bu dergah, gönüllerin birleştiği, dostluğun yetiştiği, hakka ve insana hizmetin merkezi olacak bir mekandır."

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün kısa dinletisinin ardından Bakan Tekin, protokol üyeleri ve davetliler, kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.