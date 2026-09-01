Bakan Tekin: 'Terörsüz Türkiye' süreci sabote edilirse çözüm için karamsar olurum

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Batman'da "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu süreç bir kez daha sabote edilirse, sorunun çözümü konusunda artık çok karamsar olurum. Bir daha bu sorunu çözecek bir irade göremeyebiliriz" dedi.

Batman programı kapsamında AK Parti Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, burada partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Batman ziyaretlerinin ana gündemlerinden birinin "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana sorunun çözümü için adım adım çalıştığını ifade eden Tekin, "Bugün aslında Batman ziyaretimizin ana sebeplerinden birini oluşturan 'Terörsüz Türkiye' sürecini konuşuyoruz. 'AK Parti 24 yıldır iktidarda, şimdi mi aklınıza geldi; yıllardır çözmediniz, şimdi mi akıllandınız' diye sorabilirsiniz. Ben bugün burada aslında bunu anlatmak için bulunuyorum. 2002'den beri adım adım, ilmek ilmek bu sorunu çözmek için çaba sarf ettik. 2009'dan itibaren attığımız adımlar birilerini rahatsız etti. Eleştirilere rağmen AK Parti, 'Çözüm Süreci' dediğimiz süreci başlattı" diye konuştu.

"Bu sürece hep beraber sahip çıkalım"

Sürecin art niyetli kişiler tarafından sabote edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin, şöyle devam etti:

"Şu anda geldiğimiz nokta; bu rantiyeciler, art niyetli kişiler ve milli birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü sağlamamızdan rahatsız olanlar tarafından bir kez daha sabote edilirse, bu sorunun çözümü konusunda artık çok karamsar olurum. Bir daha bu sorunu çözecek bir irade göremeyebiliriz. O yüzden sizlerden bir istirhamda bulunmak istiyorum. İçinizde, etrafınızda, yakınınızda ve yörenizde atılan her adıma dikkat edin. Dinlediğiniz her haberi dikkatle dinleyin. Sosyal medyada gördüğünüz her şeyi dikkatle analiz edin. Lütfen kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının kardeşliğine ve kardeşlik hukukuna engel olmasına müsaade etmeyin."

"Ortaya konulan iradenin arkasında dimdik duralım"

"Gelin, hep beraber bu sürece sahip çıkalım" diyen Bakan Tekin, "Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bu sürece destek veren bütün siyasetçilerin ortaya koyduğu iradenin arkasında sımsıkı, dimdik duralım. Allah'ın izniyle bu sorunu ilelebet çözelim" ifadelerini kullandı.

Coğrafyanın yüzyıllar boyunca farklı milletlere ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Tekin, "Üzerinde yaşadığımız coğrafya bu konuda çok geniş bir tecrübeye sahip. Bu coğrafyada binlerce yıl, yetmiş iki buçuk millet bir arada kardeşçe yaşadı. 19. yüzyılın başından itibaren birileri bu kardeşlik hukukunun içerisine fitne tohumları soktu. Gelin, o fitne tohumlarını hep beraber ayıklayalım. Müslümana ve kardeşlik hukukuna yakışır bir biçimde bu sürece sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı