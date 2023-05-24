Bakan Soylu, Cerablus'ta 'Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş Projesi'nin temel atma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Vakfı desteğiyle Suriye'nin Cerablus kentinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş Projesi" ile inşa edilecek olan 240 bin kalıcı konutun temel atma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Vakfı desteğiyle Suriye'nin Cerablus kentinde "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş Projesi" ile inşa edilecek olan 240 bin kalıcı konutun temel atma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Khalifa Al-Kuwari ile birlikte Türkiye'de yaşayan Suriyelileri ülkelerinin terörden arındırılan bölgelerine kalıcı bir şekilde dönmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Güvenli Gönüllü Onurlu Geri Dönüş Projesi" çerçevesinde Suriye'nin Cerablus kentinde gerçekleştirilen "Çok Katlı Konut Yapımı Temel Atma Töreni" katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, bölgedeki sorunların çözümü için çok fazla bedeller ödendiğini belirtti. Soylu, "2011 yılından itibaren tarihin en dramatik tablolarını bu bölge yaşıyor. 6 milyon 800 bin insan ülkesini terk etti. Toplam 14 milyon insan, insani yardıma muhtaç hale geldi. Buradaki bu dramı hafifletebilmek, ortadan kaldırmak, terör örgütlerinin burada ortaya koyduğu insanlık dışı davranışları bertaraf edebilmek için hareket ettik. Öncelikle bu bölgenin güveni hale getirilmesi birinci hedefti. İçerisinde bulunduğumuz bu bölgede 'Fırat Kalkanı' başta olmak üzere birçok harekat yapıldı ve bu bölge terörden arındırılarak güvenli hale getirildi. O tarihten bugüne kadar burada hayatın normale döndürülebilmesi için el birliği ile büyük bir mücadele sürdürülmektedir" dedi.

"Terörden arındırılan yerlere 2 binden fazla imalathane kuruldu"

Suriye'de yaşamı normale döndürmek için birçok adımlar atıldığını kaydeden Bakan Soylu, "Burada sanayi alt yapısından tarıma, eğitimden sağlığa, enerji, güvenlik, ulaşım, iletişim altyapıları burada, hem sivil toplum örgütleri, belediyeler, uluslararası yardım dernekleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleşti. Sadece Fırat Kalkanı olarak nitelendirdiğimiz Çoban Bey'den Azez'e, Elbab'dan Soran'a, Mare'ye, Cinderesi'ne, Samadağı'na kadar bu bölgelerin hemen hemen her yerinde organize sanayiler kuruldu ve 2 bin 857 tane imalathane kuruldu" diye konuştu.

"Bütün maliyet ve projeler Katar Devlet Kalkınma Fonu karşıladı"

Projenin maliyetinin tamamının Katar tarafından karşılandığını söyleyen Bakan Soylu, "Bundan bir yıl önce Katar Emiri Temim ile Cumhurbaşkanımız bu tarihi adımın ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, bu bölgede yapılacak güvenli evlere getirilmesi için ilk adım atıldı. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 9 alan belirlendi. Bütün maliyet ve projeler Katar Devlet Kalkınma Fonu'nun üstlendiği bu önemli adım için Nisan 2023'te AFAD Başkanlığı ile Katar Devlet Kalkınma Fonu arasında bir protokol imzalandı" ifadelerine yer verdi.

"Bu proje sadece konut projesi değildir"

Projenin bölgedeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarına hitap ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "İlk atılan adım olarak toplam 28 bin 681 konutun, ilk etabı 5 bin konutluk temelin atılmasına hep beraber şahitlik edeceğiz. Bu bölgede toplam yapılacak konut miktarı 9 ayrı planlanmış, projelendirilmiş noktada 240 bin konuttur. Türkiye'den bu gelişler, onurlu, gönüllü ve güvenli geri dönüş olarak sağlanacaktır. Bu proje insanlık tarihinin konuşabileceği en onurlu projedir. Yüzde 60'ı 60 metrekare, 80 metrekare ve 100 metrekare olacak bu konutlar, bu proje dahilinde yürütülecek ve ilk 5 bin konut bu yıl bitmeden tamamlanacaktır. Bu proje sadece konut projesi değildir. Bu projenin içerisinde tarım arazileri, ticaret tesisleri, üretim-sanayi tesisleri ve eğitimden sağlığa kadar tüm sosyal donatılar bulunmaktadır" şeklinde konuştu

"Yaklaşık 2,5-3 yıllık zaman dilimi içinde 240 bin konut ve 1 milyon insan bu bölgede yerleşime başlayacak"

1 milyondan fazla Suriyeli vatandaşın projeden yararlanacağını kaydeden Bakan Soylu, "Türkiye'den onurlu, güvenli ve gönüllü geri dönüş için yaklaşık 12 ayrı ilde, 12 ayrı ofis oluşturulmuştur. Türkiye'de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sivil toplum kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle tam bir yıldır bunun çalışması yapılmaktadır. Kardeşlerimizin sayesinde burada yeni hayatlar yeşerecektir. Bu bölgeler savaşın, karmaşıklığın, kaosun değil ümidin, geleceğin bölgesi olacaktır. Allah izin verirse yaklaşık 2,5-3 yıllık zaman dilimi içinde 240 bin konut ve 1 milyon insan bu bölgede yerleşime başlayacak, hayatına devam edecek, üretimini, eğitimini sağlayacak ve bu bölge, bölgemizin en önemli cazibe merkezlerinden birisi haline gelecektir" değerlendirmesinde bulundu.

"Suriyeli kardeşlerimize onurlu bir hayat sunmak için buradayız"

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Khalifa Al-Kuwari ise, Suriyelilerin vatanlarına tekrar dönebilmesi için çalıştıklarını kaydederek, "Bu proje, Suriyeli sığınmacıların tekrar vatanlarına, topraklarına dönmeleri açısından çok önemlidir. Suriyeli kardeşlerimize onurlu bir hayat sunmak için buradayız. Bu yapacağımız kent hastanelere, okullara, altyapıya sahip olacaktır" dedi.

Törende konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, Suriyelilerin bulundukları bölgelerde daha iyi şartlarda yaşamaları için paydaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber briket ev, çadır gibi birçok yardım faaliyetinde bulunduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek ilk konutların temeli atıldı. Bölge halkının da yoğun katılım gösterdiği tören, Bakan Soylu'nun konut inşa edilecek alanlarda yaptığı incelemenin ardından sona erdi. - CERABLUS