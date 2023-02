Bakan Soylu: 'Bugün Türkiye'nin altyapısı ve üstyapısı bakımından o gün hayal bile edemediklerimizin gerçekleştiği bir tablo var'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçmiş yıllara istinaden Türkiye'nin hayal bile edilemeyecek başarılar gösterdiğini belirterek, ""Bugün Türkiye'nin altyapısı ve üstyapısı bakımından o gün hayal bile edemediklerimizin gerçekleştiği bir tablo var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, geçmiş Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslayarak, "Bizim çocukluğumuzda güçlü bir Batı ve Amerika vardı. Şimdiyse dünyada doğu ve batı arasındaki ekonomik ve stratejik büyüklükte hemen hemen aynıyız. Sadece Batı'ya teslim olan değil, Batı ve doğu dengesini kurabilecek ve bu konuda kendisine fırsat bulabilecek bir nesil yetişiyor" diye konuştu. Bakan Soylu, geçmiş yıllara istinaden Türkiye'nin hayal bile edilemeyecek başarılar gösterdiğini ve Batı ile doğu arasındaki stratejik dengenin değiştiğine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bizim yetiştiğimiz zaman dilimiyle Türkiye'nin altyapısı arasında çok büyük bir fark var. Biz yaşadığımız ülkede denizin altından araçların geçebileceğini hayal edebilecek bir anlayışta olamadık. Almanya'dan hemşerilerimiz gelirdi ve anlatırlardı, 'Bir taraftan bir tarafa denizin altından giriyoruz ve çıkıyoruz.' Acaba bu denizin altından giden tünelin içerisine su nasıl girmiyor ve arabalar nasıl buradan karşıdan karşıya geçiyor diye kendi zihnimizi zorluyorduk. Oysa bugün Türkiye, 21. asrın başından itibaren dünyanın gelişmiş ülkelerinin bize caka sattığı bütün teknolojilerine ve altyapılarına kavuşmuş durumdadır. Bu 21. asırda Türkiye'nin birinci zenginliğidir. Bizimle şimdi ki neslin arasındaki temel yetişmişlik farkı temel olarak budur. Biz biraz özgüven eksikliğiyle yetiştik. 'Yapamazsınız, gerçekleştiremezsiniz' diye bir özgüven eksikliğiyle yetiştirildik. Biz Türkiye'de insanların kendisini ifade edemediği bir iklimde yetiştik. İnsanların kendi inancını, kimliğini ve değerlerini ifade edemediği bir Türkiye'de yetiştik. Amerika'nın, Avrupa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın her şeyi 50 yıl 100 yıl planlayabildikleri, hepimize büyük bir baskı kurdukları bir iklimde yetiştik. Sanki attığımız her adımı izleyen bir Amerika, Almanya vardı. Bir şey söylersek onlar kızarlar ve biz büyüdüğümüz zaman bir iş yapmaya kalkarsak önümüze siz bize zamanında bunu söylemiştiniz diye sicilimizi koyabilecekleri bir anlayıştan korkarak ve ürkerek büyüdük. Çünkü onların adamları vardı bu ülkede. İstedikleri otomobilleri, uçakları ürettirmezlerdi. Bu ülkede iyi bir şey yapmak isteyenlere deli muamelesi yapılırdı. Biz bunu ne zaman yırtarız da özgüvenimizle buluşuruz anlayışını içimizde dert ettik. Bizim bu topraklarda hep yitiklerimiz oldu. Elimizdekileri de kaybettiğimiz oldu ama bizim çocukluğumuzdan bugüne kadar ki farklılık yitiklerimize kavuşmuş olmaktır."

"Bugün Türkiye'nin altyapısı ve üstyapısı bakımından o gün hayal bile edemediklerimizin gerçekleştiği bir tablo var"

Bakan Soylu, Türkiye'nin şu anki durumunun hayal bile edilemeyecek gelişmişlikte olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü Türkiye'de olacakları hayal ederek demiyordum ama bu zinciri kırmak için, bizden sonra gelecek nesillere ve bizim arkadaşlarımıza ümit vererek anlatıyordum. Bugün Türkiye'nin altyapısı ve üstyapısı bakımından o gün hayal bile edemediklerimizin gerçekleştiği bir tablo var. Hızlı trenler var. Bugün dünyanın en büyük destinasyonu olmuş havalimanı var. Dünyanın 5 büyük barajından bir tanesi var. Avrupa ve Amerika, enerji, tahıl ve gıda krizi yaşarken aynı zamanda Batı pandemi döneminde neredeyse bütün medeniyetini ayıplayacak bir şekilde yoksullukla karşı karşıya kalmışken, aşıyı kendi ülkelerinin dışında kimseye vermezken, havalimanlarında bunların kavgası yapılırken biz beş yıldızlı şehir hastanelerimizde yaşlılarımıza sahip çıkan bir Türkiye tablosu ortaya koyduk. Daha yeni başladığımızı söylemek isterim. Avrupa'nın ve Batı'nın bu ülkenin sınırlarına gelip, ne olursunuz bu ülkenin sınırlarında yetişmiş insanlarını bize göndermeye başlayın diyeceği günler yakın günlerdir. 40 yıldır Türkiye'yi izliyor ve takip ediyoruz. Hamdolsun hayal ettiğimiz ve ortaya koyduğumuz perspektifte bizi yanıltan bir yanılmışlık olmamıştır. Ağrı'dan Diyarbakır'a kadar özellikle çocuklarımızın bilgisayar öğrenebileceği sınıflarının oluşabileceğini kimse hayal edemezdi. Şırnak ve Hakkari'de 2016, 2017, 2018 ve 2019'da bir tek çocuğumuz tıp fakültesini kazanamadı, ama 2020 yılında 4, 2021 yılında 19, 2022 yılında 26 çocuğumuz tıp fakültesini kazandı. Türkiye bambaşka bir noktaya gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün Türkiye'nin dağlarında teröristler gezmeye korkuyorlar"

Türkiye'nin terör ile mücadelesinin teknolojinin gelişim göstermesiyle daha da etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Soylu, "Bizim şu an verimlilik fuarında yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve göreceklerimiz yıllardan beri tekamülünü bir şekilde kendi gözlerimizle izlediğimiz bu anlayış önümüzdeki yıllarda tüm dünyaya parmak ısırtacak bir noktaya varmıştır. Bugün Türkiye'nin dağlarında teröristler gezmeye korkuyorlar. Kandil'den gelen talimatlarda aman sığınaklardan çıkmayın diye tembihlerde bulunuyorlar. Zaten 100'ün altında kaldılar daha fazla orada derdest olmasınlar diye. Türkiye her alanda önemli bir büyüme ortaya koymaktadır. Tendürek Dağı'nda bugün terörist yok ama başka bir şey var. Tendürek Dağı'nın tepesinde uzay üssü gibi bizim jandarmamızın bulunduğu bir üs bölgesi var. Onlarca kilometre öteyi rahat bir şekilde hem radarlarla hem de gece görüş kameralarıyla görebilecek, 360 derece dönebilecek, optik kulelerle her hali ve her anı izleyebilecek bir teknolojimiz var. Tendürek Dağı, -50 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerlerinden birisidir. Eskiden terör örgütünün egemenliğinde olan alan, bugün bizim evlatlarımızın ay yıldızlı bayraklar ve sabah namazlarında okunan dualarla şenlendirdiği ve hepimizin şereflendiği bir alan haline gelmiştir" dedi.

"Dünyaya söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var"

Türkiye'nin yeraltı kaynakları bakımından zenginliğine vurgu yapan Bakan Soylu, "Bugün 320 milyon ton demir cevheri Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkmaktadır. 600 milyon dolara oraya Ereğli Demir Çelik gibi bir fabrika yapılacaktır. Bingöl'de dün terör vardı, bugün maden var. Bugün Gabar'da petrol var. Cudi'nin Tuşimiya Vadisi'nde 6 bin 500 kalorinin üzerinde kömür var. Biz zengin bir ülkeyiz. Çocukluğumuzda bize bizim her şeyimiz var ama yaptırmıyorlar, işlettirmiyorlar derlerdi. Bugün bizim kırdığımız zincir budur. Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor. Buna inanıyoruz ve bizim gelecek nesillerimiz, Tayyip Erdoğan bir tane otomobil yapabildi ama yaptı. Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği nesiller göreceksiniz dünyaya ne otomobiller yapacaklar. Bu bir bayrak yarışıdır. Dünyaya söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, POLSAN ve Havelsan'ın çalışmalarıyla biyometrik verileri alan ve sayısallaştıran 7 ülkeden biri haline geldiklerini de bildirdi. Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu 'Güneş Ülke Anadolu' eserini çaldı. 5'incisi düzenlenen fuar, 4 Şubat'ta sona erecek. - ANKARA