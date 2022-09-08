Bakan Özer: '10 ay içinde bin 409 anaokulu ve 10 bin 200 tane ana sınıfını hizmete aldık'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Aralık'ta OECD ülkelerinin İstanbul'da toplanacağını belirterek, "Bugün itibarıyla 10 ay içinde bin 409 anaokulu ve 10 bin 200 tane ana sınıfını hizmete aldık. İstanbul'daki beş yaşındaki okullaşma oranı yüzde 45, bugünkü oran yüzde 87" dedi.

İstanbul Eminönü'nde restorasyonu tamamlanan İstanbul Ticaret Odası'na ait (İTO) Tarihi Liman Han'ın açılışını yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha sonra İstanbul ticaret Odası'nın meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özer, " Bugün rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkeleri, eğitimin tüm kademelerindeki oranlarına 1950'li yıllarda kitleselleşme evresine ulaştırdılar. Okul öncesinden ortaöğretim, ortaöğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademesindeki çağ nüfusunun yüzde 90'nın üzerindeki bir kitleyi eğitimle buluşturabilme başarısı gösterdiler. Türkiye'de ise son 20 yılda bu 70 yıllık gecikmeyle ilgili devasa yatırım yapıldı. Yüzde 11'lik beş yaştaki okullaşma oranları bugün yüzde 93'e geldi. Yüzde 44'lük ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 90'ları geçti. Yükseköğretimdeki net okullaşma oran 14'ten yüzde 48'lere geldi. Bizim genç nüfusumuz daha fazla olduğu göz önüne alındığı zaman bu aslında bir fırsat penceresidir" diye konuştu.

"EĞİTİMDE BÜYÜME HİÇBİR ZAMAN KALİTENİN DÜŞMANI OLAMAZ"

"Eğitimde büyüme hiçbir zaman kalitenin düşmanı olamaz" diyen Bakan Özer, Paris'te gerçekleştirilen eğitim bakanları zirvesinde OECD Genel Sekreteri'yle yaptığı görüşmede Türkiye'nin eğitim serüvenini, başarı hikayesini, kız çocuklarının okullaşma oranları ve mesleki eğitimle ilgili yapılan dönüşümleri anlattığını aktardı. Özer, "OECD Genel Sekreteri, çok güzel bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Dedi ki 'Türkiye eğitimde son yirmi yılda inanılmaz gelişmeler sağlanmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğiyle ilgili çok önemli mesafeler almıştır. Türkiye'nin bu başarı hikayesi diğer ülkelere de ilham vermelidir'. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimin kalitesini artırmak amacıyla tüm alanlarda çok daha iyi noktalara taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"50 ADET AR-GE MERKEZİNİ MESLEK LİSELERİNDE AÇILIŞINI YAPTIK"

Meslek liselerini artık akademik olarak başarılı öğrencilerin tercih etmeye başladığını söyleyen Bakan Özer, "Bizim derdimiz, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda gerçek iş ortamlarında kalıcı becerilerle üretim sağlamak. Ar-Ge merkezleri kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 50 adet Ar-Ge merkezini meslek liselerinde açılışını yaptık. Şu anda 55'e çıktı. Ar-Ge merkezlerindeki amacımız, fikri mülkiyetle ilgili patent, faydalı model, marka, tasarımla ilgili inovatif yaklaşımları kökleştirmek, o kültürü yaygınlaştırmak. Son 10 yılda Milli Eğitim Bakanlığının bu bağlamda tescil sayısı 29'du. Yıllık tescil ettiği ürün sayısı 2,9. Bu yılki yani 2022 yılındaki hedefimiz 7 bin 500'dü. Bugünkü rakam 7 bin 800. 7 bin 800 ürünün patent faydalı model marka tasarımın tescilini meslek liseleri, bilim sanat merkezleri ve diğer okullarımızca aldık. Meslek liseleri ilk kez ihracat yapmaya başladı. Maske ihracatı yapıyor, kağıt havlu ihracatı yapıyor. Bir adım daha attık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 2'si İstanbul'da olmak üzere 7 Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurduk, birisini İTO'yla birlikte yapıyoruz. İlk kez meslek liselerimize yurt dışından öğrenci aldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığıyla birlikte koordineli bir şekilde yürüttük" dedi.

"25 Aralık 2021'de Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapmış olduğumuz değişikliklerle işveren üzerindeki tüm maddi yükü ortadan kaldırdık" ifadelerini kullanan Bakan Özer, "Asgari ücretin yüzde 30'unu kalfa oldukları zaman, yüzde 50'sini tamamen devlet olarak biz üstlendik. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmayı da biz kendi üzerimize aldık. Tek istediğimiz şey bu süreçte işverenlerin işletmelerini öğrencilerimize açması. Ama bir usta öğreticinin mentorlüğünde. 25 Aralık'taki bu değişiklikten önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak kalfa vardı. Bugünkü çırak kalfa sayısı 720 bin. Yılın sonuna kadar hedefimiz 1 milyon çırak, kalfa olacak şekilde gençlerimizi mesleki eğitim merkezleriyle buluşturmak" diye konuştu.

"1 ARALIK 2022'DE İSTANBUL'DA BU ZİRVEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

OECD ülkeleri İstanbul'da toplanacağını duyuran Özer, "OECD Genel Sekreteri'yle görüşmemizde mesleki eğitimdeki bu başarı hikayelerini anlattıktan sonra, o dedi ki 'İstanbul'da mesleki eğitim zirvesi yapalım, tüm OECD ülkelerini İstanbul'a toplayalım, hem Türkiye'nin başarı hikayelerini diğer OECD ülkelerine aktarma imkanımız olur hem de mesleki eğitimle ilgili genel bir etkinlik'. Biz de 1 Aralık 2022'de İstanbul'da inşallah bu zirveyi gerçekleştireceğiz. Artık mesleki eğitimin o geçmişteki travmalarından kurtulmuş, başarılarını dünya ülkelerine anlatabilir bir duruma getirmenin mutluluğunu ve bu hikayenin küçük bir parçası olmanın da kıvancını yaşıyorum. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde projeyi gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla on ay içinde 1409 anaokulu ve 10 bin 200 tane ana sınıfını hizmete aldık. İstanbul'daki beş yaşındaki okullaşma oranı yüzde 45, bugünkü oran yüzde 87" dedi.

(Caner Sönmez - İHA)