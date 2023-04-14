Bakan Nebati, Togg'la Adana'dan Mersin'e hareket etti

Adana'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la Mersin'e gitti.

AK Parti'nin Mersin Milletvekili Adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hava yoluyla Adana'ya geldi. Havalimanında partililer tarafından karşılanan Bakan Nebati, 06 HMB 89 plakalı yerli otomobil Togg'a bindi.

Direksiyonda gazetecilere açıklama yapan Bakan Nebati, Togg'un artık Türkiye'nin yollarında olduğunu belirterek, "Elhamdülillah Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye'ye yakışıyor. SİHA'larımızla, İHA'larımızla, uçaklarımızla, gemilerimizle, helikopterlerimizle. Allah'ın izniyle bir de bu araçta müthiş bir keyif var. İnşallah sizin de olur. Allah'a emanet olun. Muhteşem bir duygu" dedi.

Konuşmasını tamamlayan Bakan Nebati, daha sonra direksiyonunda olduğu Togg ile Mersin'e hareket etti. - ADANA