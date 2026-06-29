Sağlık Bakanı: Yapay zeka destekli kapsül cihazı çalışmaları sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Dünyada sınırlı sayıda ülkenin gerçekleştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz." dedi.

Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi'ndeki "Sağlıkta Yerlileşme ve Stratejik İşbirliği Etkinliği ve Yerli Ürün Tanıtım Günleri" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta son 24 yılda çok büyük gelişim kaydettiklerini belirterek, birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinden şehir hastanelerine kadar çok güçlü bir altyapı oluşturduklarını ifade etti.

Nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş altyapılarıyla vatandaşlara her gün milyonlarca muayene ve tedavi hizmetini kesintisiz olarak sunduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık hizmet sunumunda ulaştığımız bu noktayı bir varış çizgisi olmaktan öte, yepyeni bir eşik olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve sağlıkta yön veren ülkelerden birisi olduğunun altını çizdi.

Sahip oldukları bu güçlü altyapıyı ve nitelikli insan kaynağını yerli üretim sağlık teknolojileri hamleleriyle çok daha ileri bir seviyeye taşıdıklarına dikkati çeken Memişoğlu, bu yeni dönemin stratejisine kısaca "üreten sağlık" dediklerini söyledi.

Memişoğlu, bu modelin kendi sağlık teknolojilerini geliştiren, bilimini, mühendislik gücünü ve tecrübesini somut ürüne dönüştüren, küresel ölçekte rekabet eden bir ekosistem inşa etme ideali olduğunu ifade etti.

"Yerli mobil dijital röntgen cihazımızı ürettik, kamu hastanelerinde kullanıyoruz"

Türkiye'nin en büyük gücünün sahip olduğu insan kaynağı olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Bizler, bir ve beraber olduğumuzda neler başarabileceğimizi defalarca kanıtladık. 45 gün gibi kısa bir sürede bu ülkenin üreticisi, mühendisi, hekimi ve bilim insanı bir araya geldi ve yerli solunum cihazımızı ürettik. Yoğun bakımda ve acil durumlarda çekilen görüntüleri yapay zekayla işleyerek hekimlerimize anlık ön tanı desteği sağlayan yerli mobil dijital röntgen cihazımızı ürettik, kamu hastanelerinde kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, toplumda ilk yardım bilincini hayat kurtarma vesilesine dönüştürecek yerli üretim otomatik şok cihazlarını ülkenin her köşesine yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirterek, yerli üretim sağlık teknolojilerinin gökyüzündeki imzası, en zorlu coğrafyada, en sert iklimde vatandaşa uzanan devletin şefkat eli olacak GÖKBEY ambulans helikopterlerini de bu yıl sonu itibarıyla hizmete alacaklarını söyledi.

Geçen günlerde Bakanlığın öncülüğünde Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli üretim kalp-akciğer makinesiyle ilk ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Memişoğlu, "Sağlık sistemimiz için tarihi bir başarı, bir dönüm noktası olarak nitelendirdiğimiz ve bugün burada gururla sergilediğimiz yerli kalp-akciğer makinemiz, yaklaşık 100 bin saatlik emeğin ürünüdür. Mühendislerimizin, hekimlerimizin ve tüm çalışma arkadaşlarımızın idealizmini gerçeğe dönüştüren ortak iradenin eseridir." dedi.

Memişoğlu, dünyada yalnızca 3 ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin piyasadaki en gelişmiş özelliklere sahip olanını tamamen öz kaynaklarla geliştirdiklerini vurgulayarak, yerli kalp-akciğer makinesinin tasarımıyla, donanımıyla, yazılımıyla 3 ayrı alanda ödüle sahip bir cihaz olduğunu aktardı.

Türkiye'nin artık dünyanın takip ettiği, sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerlediğinin altını çizen Memişoğlu, bu başarıların "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı"nın gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Kamu, üniversite, özel sektörün hep birlikte çok daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyelleri ve güçlerinin olduğunu belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlıkta yeni şeyler söyleyeceğiz. Yeni eserler üreteceğiz. Yeter ki bir olalım, çalışalım, üretelim. Allah'ın izniyle Türkiye olarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir iş yoktur. Bugün stratejik öneme sahip 41 kritik tıbbi cihazı yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk. Bunları kendi kaynaklarımızla, işçisi, mühendisi, hekimi omuz omuza vererek hep birlikte üreteceğiz. Ar-Ge'den seri üretime kadar olan süreçte meyvelerini toplamaya başladığımız birçok projemiz var. Yerli hastabaşı monitörleri, hemodiyaliz ve anestezi cihazı projelerinde sona yaklaştık. Dünyada sınırlı sayıda ülkenin gerçekleştirebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarımızı başarıyla sürdürüyoruz."

"Mantiscope cihazının seri üretimine başladık"

Memişoğlu, yerli renkli doppler ultrasonografi cihazı için geliştirme ve seri üretim sözleşmelerini imzaladıklarını ve ilk etapta yıllık 700 cihaz ve 3 farklı özellikte 2 bin 500 ultrason probu üreteceklerini vurgulayarak, "Hematoloji alanında yapay zeka destekli uzaktan tanı ve dijital değerlendirme imkanı sağlayan yerli olarak geliştirdiğimiz mantiscope cihazının seri üretimine başladık. Mikrodalga meme kanseri tarama ve teşhis sisteminde cihaz geliştirme süreçlerini tamamladık. İlk üretilen cihazları kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezilerinde kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca aşı konusunda da büyük bir kararlılıkları olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, teknoloji transfer yöntemiyle ülkeye kazandırdıkları yerli üretim Hepatit A aşısını sahada kullanıma sunduklarını hatırlattı.

Memişoğlu, üretmenin meşakkatli bir yolculuk olduğunu, Bakanlık olarak öncülük etmek, destek olmak için var olduklarını, oluşturdukları ekosistemle fikrin laboratuvarda doğmasından ürüne dönüşüp hastaya şifa olmasına kadar geçen tüm süreci, devletin güvencesiyle tek çatı altında yönettiklerini aktardı.

Devreye aldıkları "Üreten Sağlık Portalı" ile üniversitelerde ve şehir hastanelerinde kurdukları 25 Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla fikri olanı finansmanla, araştırmayı sanayiyle buluşturduklarını anımsatan Memişoğlu, "Sadece 2 yılda 5 bin 800'ün üzerinde yenilikçi proje başvurusu aldık. Araştırmacılarımızı ve sanayicilerimizi sürekli olarak teşvik ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızca onaylanan, TÜSEB destekli klinik araştırma projelerini geri ödeme sistemine dahil ettik. Son bir yılda kamu tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranımızı yüzde 31'in üzerine çıkardık." ifadelerini kullandı.

Sisteme dair yapısal adımlar da attıklarını kaydeden Memişoğlu, bu kapsamda Türkiye'ye özgü sağlık sistemleriyle uygun mali sürdürülebilirliği gözeten, kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğini destekleyen, yenilikçi tedavilere erişimi güçlendiren modeller geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getireceğiz."

Memişoğlu, tıbbi cihaz ihracatının ithalatı karşılama oranının yaklaşık 20 puanlık artışla yüzde 43'e yükseldiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Şu an uluslararası platformlarda adıyla, kalitesiyle ve teknolojisiyle öne çıkan bambaşka bir Türkiye var. Özellikle belirtmek isterim ki yerli üretim sağlık teknolojilerinde elde edilen başarılarda ve ülkemizin 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla tam bağımsız bir geleceğe yürümesinde en büyük pay fedakar sağlık çalışanlarımıza, azimle üreten bilim insanlarımıza ve sanayicilerimize aittir. Üreten Sağlık vizyonumuz doğrultusunda, alandaki çalışmalara ağırlık vermeyi sürdüreceğimizin bir kez daha altını çiziyorum. Hep birlikte üretip, birlikte güçlenip, inşallah çok daha büyük işler başaracağız. Sağlık sanayisini Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getireceğiz."

Memişoğlu, "sağlıkta yeni bir fikrim var" diyen tüm araştırmacıları ve "üretim gücüm var" diyen tüm girişimcileri "uretensaglik.gov.tr" adresinde buluşmaya davet etti.

TÜSEB Başkanı Ümit Kervan ise sağlık hizmetlerinde dönüşümün yanı sıra üretim odaklı yeni bir süreci de başlattıklarını belirtti.

Kervan, "Üreten Sağlık" portalına ilginin her geçen gün arttığını, portala kayıt için her ay yaklaşık bin yeni başvuru yapıldığını bildirdi.

Programa, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, sektör temsilcileri, kamu kurumları ve akademi temsilcileri katıldı.

Program kapsamında yerli üretici firmalar tarafından geliştirilen tıbbi cihaz ve sağlık teknolojileri sergilendi. Bakan Memişoğlu, daha sonra stantları gezerek geliştirilen ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı.