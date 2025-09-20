Bakan Memişoğlu: Sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz / Ek görüntü

SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 yılda sağlıkta gerçekten büyük bir mesafe katetti. Hem üreten sağlık modelimizle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Vali Ömer Toraman ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Memişoğlu, Bugün 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 59'uncu ilimizde sağlıkla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız. Türk tarihinin en önemli destanlarından bir tanesinin yazıldığı, Mehmetçiğin yenilmez olduğunu gösterdiği şehrimiz Çanakkale'deyiz. Çanakkale, Türk'ün bu topraklarda her şeye rağmen yaşayacağını gösterdiği, dünyaya bunu ispat ettiği, geçilmez toprakların olduğunu gösterdiği bir kahramanlık destanı olduğu yer. Burada sağlıkla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Çanakkale'miz tıp fakültesiyle, hastanesiyle sağlıkta gerçekten son 20 senede yaklaşık yüzde 100 sağlık hizmetini arttırmış bir ilimiz. Fiziki yapılarda birkaç tane eksiğimiz var. Onlarla ilgili de planlamalar yapıyoruz. Özellikle Bayramiç ve Gelibolu'da hastane planlamalarımızı son aşamaya getirdik. İnşallah çok kısa zamanda buralara hastane inşaatlarımız başlayacağız dedi.

'SİGARA İÇME POLİKLİNİKLERİNİ MOBİL HALE GETİRDİK'

Bakan Memişoğlu, Bunu yanında merkezde yeni bir hastanemiz için bir çalışma yapacağız. Özellikle sağlıklı hayat merkezleri ile aile hekimlikleri ve koruyucu hekimleri ön plana çıkaran bir Çanakkale var. Bugün Çanakkale'de örnek olan bir sağlık hizmeti de var. Artık kiloyu ve boyu ölçüyoruz. Şimdi sigara içme polikliniklerini de mobil hale getirdik. Böylece meydanlara giderek sigara içme alışkanlığı olan insanlarımıza bırakmayla ilgili yardımcı olmaya çalışacağız. Maalesef Türkiye'de sigara içme oranlarımız yüksek. Bunu düşürmemiz gerekir. Bunun yanında özellikle kilo sorunumuz da var. Bunun da hep beraber üstesinden geleceğiz. Kilo, hareket ve beslenme alışkanlığıyla alakalı bir sorun. Özellikle şekerli yiyeceklerin az tüketilmesi ve içeceklerimizdeki, yiyeceklerimizdeki şeker oranlarıyla ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığımızla çalışıyoruz. İnşallah bu konuda da yeni bir söylemle artık insanların çok daha sağlıklı beslenmesini sağlayacağız diye konuştu.

'TÜRKİYE KENDİ SMA İLACINI ÜRETECEK'

Dün çok güzel bir tesisin açılışını yaptıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, Bu tesis Türkiye'nin hem ilacını kendisi ürettiği hem ham maddesini kendisi ürettiği, üreten sağlığı modellerinden bir tanesi oldu. İnşallah 2026'nun ilk yarısında Türkiye, kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda kendi tedavisini, kendi ilacını üretebilen, insanlarına kendisinin ürettiği bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelere de ihtiyacı olan bütün insanlara da kendi ürettiğimiz, milli teknolojimizle ürettiğimiz ilaçlarımızı 2026'da ulaştırmış olacağız. Türkiyei Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 yılda sağlıkta gerçekten büyük bir mesafe katetti. Hem üreten sağlık modelimizle, TÜSEB koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Bunun yanında sağlık hizmetlerine de en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz diye konuştu.

'SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI'NI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Toplumumuzdan beklentimiz özellikle sağlıklarına dikkat etmeleri, hastalanmadan sağlıklarını korumaları diyen Bakan Memişoğlu, Bunun için de kilo almadan, sağlıklı beslenerek, hareket ederek, kötü alışkanlıklardan uzak durarak ve özellikle kendi aile hekimlerine ve sağlıklı hayat merkezlerine giderek sağlıklarının sürdürülebilirliğini sağlamalarını istiyoruz. Sağlıkçılar olarak ne kadar çalışırsak çalışalım insan önce kendi bedenine bakacak, toplum kendi sağlığını koruyacak. Bunun için onlara her türlü yardıma hazırız. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı oluşturmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Dün TEKNOFEST'i de ziyaret ettik. Türkiye gençleri özellikle kendi yapabilirliklerini gösteriyorlar. Dünyaya örnek oluyorlar. Hem teknolojisinde hem biliminde Türkiye gerçekten yüzyılını yaşayacak. İnşallah bunu hep beraber başaracağız. Kötülüklerle ve çekişmeyle uğraşmıyoruz. Gelecekle uğraşıyoruz, geleceğe adım atıyoruz, gelecek için çalışıyoruz açıklamalarında bulundu.

ÇANAKKALE'DE HATIRA I

Bakan Memişoğlu, daha sonra Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve beraberindekilerle kordon boyunda bulunan Truva Atı önündeki İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait standı ve Mobil Sigara Bırakma Poliklinik Aracı'nı ziyaret ederek, Sağlık Elçisi Yağmur Yıldız (7) ile bir araya geldi. Memişoğlu, burada vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi. Daha sonra Memişoğlu ve beraberindekiler, Truva Atı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.