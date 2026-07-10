Bakan Memişoğlu: Türkiye artık dünyada sözü geçen bir ülke haline geldi

BAKAN MEMİŞOĞLU, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA KONUŞTU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karabük Valiliği ziyareti sonrası Kemal Güneş Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Daha sonra Bakan Memişoğlu, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ı ziyaret etti, ardından teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta çok başarılı bir süreç yaşadığını belirterek, "Karabük özeline gelince de gerçekten Karabük'te 8 tane birinci basamak, 8 tane de ikinci basamak yani devlet hastanesi ve eğitim araştırma hastanesi dahil 16 tane tesis yapmışız. Yapmaya da devam edeceğiz. Her bir Karabüklü, 17 kez sağlık hizmetinden faydalanmış. Ama bizim esas hedefimiz; biz, AK Parti olarak hizmetin sürdürülmesi ve daha iyi olması için gece gündüz çalışan ekipleriz, yani adanmış ve dertlenmiş insanlarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle biz, dertli insanlarız, dertlenmiş insanlarız; yani milletin derdiyle dertlenen, onlara hizmetkar olarak kendini tanımlayıp onlara daha iyi hizmet verebilmenin çabası içindeyiz; burada veya Ankara'da. ve böyle olunca da biz hep daha iyisini istiyoruz. Onun için Karabük'ün de daha iyi sağlık hizmetine kavuşması için ne yapabileceğimizi sabah toplantılarda da istişare ettik; özellikle sağlık yöneticilerimizle. Bizim hedefimiz, Karabük'te yaşayan herhangi bir vatandaşımızın sağlıkla ilgili başka bir ile başka bir bölgeye, başka bir yere gitme ihtiyacının ortadan kaldırılması. Bütün hedefimiz, Karabük'ün sağlık hizmetlerinde her türlü hizmeti yapabilecek kapasiteye ulaştırmak. Bugün 600 yataklı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hematolojik dediğimiz kanser tedavisinden kalp cerrahisine kadar her türlü tedavi yapılabilir ancak bu bize yetmiyor. Biz AK Parti iktidarlarına bu yetmiyor, çünkü biz 271 bin yatağı insanımızın hizmetine sunmuş iktidarız. Bıraktım Karabük'ü, İstanbul gibi megapol şehirde 2002'de biz iktidara gelmeden önce 30 yıl doğru dürüst hastane yapmayan bir mantığın tarafında hiç olmadık. Biz, özellikle de İstanbul gibi bir yerde son 10 senede 30-40 tane 400 yataklı şehir hastaneleriyle her türlü hizmeti yapabilen kapasiteyi yapmış, insanlara sağlık hizmeti ulaştırmış bir iktidarız" dedi.

'EVDE BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK YENİ MEVZUAT'

Evde bakım hizmetleri ve palyatif bakıma ilişkin yeni bir mevzuat çıkarttıklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şimdi biz yeni bir mevzuat çıkarttık. Bu mevzuat, evde sağlık, uzaktan sağlık, aile hekimliği ve palyatif sağlık dediğimiz kronik hasta bakımına yönelik yeni bir mevzuat. Bu mevzuat esasında uzun süre yoğun bakımda kalan veya makineye bağlı hastalarımızı ziyaret edilebilir, aynı zamanda makinede akrabalarının, yakınlarının da görebileceği, dua edebileceği bir palyatif, kritik, tanık bakım tanımlaması yaparak esasında artık kronik hastalık olmuş, kronik bakıma muhtaç ama aynı zamanda sağlık hizmeti olması gereken hastalarımızın bakılacağı alanlar tanımladık. Çok kısa zamanda faaliyete geçiriyoruz. Bu hastaları hatta o makineyle, solunum cihazlarıyla evde uzaktan takip ederek aynı zamanda onlara sağlık hizmeti sunarak, uzman muayenesi yaptırarak veya gerekli sağlıkla ilgili müdahaleleri yaptırarak evde de bakabilir hale getirdik. Aynı zamanda bunu aile hekimlerinin de ara sıra bakmasını ve kontrol etmesini de sağlatıyoruz. Böylece sistem de esasında yoğun bakımlarda uzun süre yatıp artık yoğun bakımda aktif tedaviden çok bakım tedavisine, uzun süreli tedaviye ihtiyaç olan bu tür hastalarımızı inşallah hastanelerde, bu kritik palyatif bakım merkezlerimizde veya palyatif merkezlerimizde, daha sonra da evlerinde, aileleriyle beraber sağlık sisteminin de desteğiyle bakabilir hale geleceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE YAŞAM SÜRESİ UZADI'

Bakan Memişoğlu, vatandaşların sağlıkçılara sahip çıkmalarını ve kendi sağlıklarına sahip çıkmalarını istediklerini söyleyerek, "Biz öncelikle hastalanmadan sağlığımızı koruyacak, az önce bahsettiğim gibi özellikle kilo, kötü beslenme, hareketsiz yaşamdan ve kötü alışkanlıklardan uzak durmamız lazım. Biz sizin hastalanmanızı istemiyoruz. Biz sağlıklı kalmanızı istiyoruz. Bugün Türkiye, özellikle baktığınız zaman, bebek ölüm oranlarını 7,8'e düşürmüş, son bir yılda özellikle bebeklerini çok daha iyi şartlarda bakabilen, yaşlılarını daha da yaşatabilen, 20 sene evvel yaklaşık Türkiye'de yaşam beklentisi 60-70 bandındayken bugün ortalama 80 yaşına yaşayan insanların olduğu bir sağlık sisteminin iyileştiği bir dönem yaşadık. Bundan sonra özellikle ifade etmek isterim ki kalp hastalığı, dolaşım hastalığı, inme hastalıkları, tansiyon, şeker gibi artık bizim için maalesef riskli hale gelmiş hastalıkları vatandaşlarımızla beraber, bedenimizi koruyarak, kendimize iyi bakarak bertaraf etmemiz lazım. Onun için biz de bunun için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı