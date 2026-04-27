Bakan Memişoğlu: Afrika'ya bakışımız, karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayalıdır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen 'Sierra Leone Milli Günü Resepsiyonu'na katıldı. Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, askeri ve sivil yetkililer katıldı. Burada konuşan Memişoğlu, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği'ni başarıyla yürüten ve halen ECOWAS (Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) Dönem Başkanlığını devam ettiren Cumhurbaşkanı Sayın Julius Maada Bio'nun bölgesel işbirliğini sağlamaya yönelik çabalarını Türkiye olarak takdirle karşılıyoruz. Bizim Afrika'ya bakışımız, tarihi ve insani bağlarımızdan aldığımız güçle, tamamen karşılıklı dayanışmaya ve birlikte kalkınmaya dayalıdır. 'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesi temelinde, kıtanın 'refah ve barış içinde bir gelecek' vizyonunu yürekten paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Afrika ülkesine düzenlediği ziyaretler, Türkiye'nin Afrika kıtasına ve iş birliklerine verdiği önemin en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio arasındaki güçlü dostluk bağı, ülkeler arasındaki ilişkilerde en büyük itici gücü oluşturmaktadır. Aynı şekilde Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi ile Sayın Fatima Maada Bio Hanımefendi arasında insani konulardaki fikir ve eylem birliği, toplumlarımızın arasındaki bağları her geçen gün daha da derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMAYA KARARLIYIZ'

Memişoğlu, Sierra Leone'yi Batı Afrika'daki önemli ortaklardan biri olarak gördüklerini belirterek, "Sierra Leone ile ilişkilerimizi her alanda ortak fayda çerçevesinde daha da ileriye taşımaya kararlıyız. Diplomatik misyonlarımızın karşılıklı olarak faaliyete geçmesi ve vize süreçlerinin hızlanmasıyla ticaret hacmimiz ivme kazanmıştır. Ancak inanıyoruz ki iki dost ülkenin potansiyeli mevcut ticari rakamların çok ötesindedir. Türk firmalarının Sierra Leone'nin kalkınma hamlesine enerji, havalimanı işletmeciliği, lojistik ve altyapı yatırımlarıyla doğrudan katkı sağlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

'UFUK AÇIÇI BİR ADIM OLMUŞTUR'

Bakan Memişoğlu, iki ülkenin iş birliği içinde yürüttükleri kalkınma yolculuğunda en sağlam köprülerden birinin sağlık alanı olduğunu vurgulayarak "Geçtiğimiz Kasım ayında TİKA Sierra Leone Koordinasyon Ofisimizin hayata geçirilerek görevine başlaması, kalkınma iş birliğimiz açısından ufuk açıcı bir adım olmuştur. Bunun hemen ardından, Bo kentinde ülkemizce yapılması planlanan 'Kadın ve Çocuk Hastanesi' için görevlendirdiğimiz heyetimiz Sierra Leone'da fizibilite çalışmalarını tamamlamıştır. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğimiz bu hastane ile Sierra Leoneli kardeşlerimizin sağlık hizmetlerine erişimine güçlü bir katkı sunmuş olacağız. Proje tamamlandığında hastanemizin işletmesi, imzalayacağımız protokolle her iki ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından omuz omuza yürütülecektir. Sağlıktan ticarete, savunma sanayinden eğitime kadar her alanda güçlü bir siyasi iradeyle çalışmaya devam ediyoruz. Geleceğin temsilcilerini yetiştirmek gayesiyle bugüne dek çok sayıda Sierra Leoneli gence 'Türkiye Bursları' ile ülkemizde yükseköğrenim imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayıyı önümüzdeki dönemde daha da artıracağız. Sierra Leoneli dostlarımızın Milli Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı