Bakan Kurum: Millet Bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 Millet Bahçesi projesi olduğunu belirterek, "Hamdolsun bu millet bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış ve Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni için Isparta'ya geldi. Bakan Kurum, Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Keçiborlu ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu. Bakan Kurum ardından da kent merkezine hareket etti. Cuma namazını Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Yerleşkesi'nde bulunan camide kılan Bakan Murat Kurum, buradan Çünür Mahallesi'ndeki 1000 konutluk TOKİ projesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum konuşmasının ardından Keçiborlu TOKİ'de hak sahibi olanları temsilen 5 hak sahibine anahtarlarını teslim etti. Daha sonra temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, programının devamında Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti ve Isparta Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Çarşısı'nı gezdi.