Bakan Kurum: Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu anda; saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip, Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı, her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Ben buradan afetzede kardeşlerimize olan sözümüzü yeniliyorum. Deprem bölgesinde; yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon'da 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'nın programına katıldı. Bakan Kurum burada yaptığı konuşmasına İzmir'de polis merkezine düzenlenen saldırıda şehit olan 2 polis memuruna rahmet dileyerek başladı. Trabzon'a altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konutlara kadar 57 milyar 573 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını aktaran Bakan Kurum, "Hayrat'tan Beşikdüzü'ne kadar Trabzon'umuzun dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. Durmadık. Hemşehrilerimize 11 bin yeni yuva kazandırdık, yaklaşık 2 bin 500 evin yapımına da tüm hızımızla devam ediyoruz. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projemizi biliyorsunuz. Hakikaten Trabzon'umuza yakışır örnek bir yatırım oldu. Hemşehrilerimiz için o bölgede yeni konutlar, yeni iş yerleri ve kapalı otoparklar inşa ettik. Pazarkapı kentsel dönüşümün 1'inci etabına da başlıyoruz. Bugün de teşkilatımızla birlikte tüm bu çalışmalarımızı değerlendirdik" diye konuştu.

'MÜJDEYİ ÇARŞIBAŞI MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINDA PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Kurum, "Bugün önce Trabzonlu hemşehrilerimizin heyecanla tamamlanmasını beklediği Uzunkum yaşam alanını inceleyeceğiz. 734 bin metrekare alana sahip bu muhteşem projemize dair müjdelerimiz var. Trabzon'un ve Karadeniz Bölgesi'nin en güzel cazibe merkezi olacak projemize dair müjdemizi; Çarşıbaşı Millet Bahçesi programımızda Trabzonlularla paylaşacağız. Uzunkum projemizin ardından, Trabzon'umuza kazandırdığımız 6'ncı millet bahçemiz olan, Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışını yapacağız. Trabzon'umuza 52 bin metrekare alana sahip yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Çömlekçi kentsel dönüşüm projemizi yerinde göreceğiz. İnşallah, bu eserlerimizin yanında daha nice büyük yatırımları Trabzon'umuza kazandıracağız" dedi.

'HER 3 DEPREMZEDE KARDEŞİMİZDEN 2'Sİ YENİ YUVASINA KAVUŞMUŞ DURUMDA'

Deprem bölgelerindeki çalışmalara ilişkin bilgiler veren Bakan Kurum, "Geçtiğimiz hafta Malatya'mızdaydık. Orada, deprem bölgesindeki çalışmalarımızda; çok büyük bir eşiği geçtiğimiz, çok özel bir gün yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Orada da en güçlü şekilde söyledim, buradan da ifade etmekten dolayı gurur duyuyorum. Geçen hafta itibarıyla; afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın, yüzde 70'ini tamamladık. Yani şu anda; her 3 depremzede kardeşimizden 2'si yeni yuvasına kavuşmuş durumda. Şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutun; zemin etütlerini yapacak, projesini çizecek, planlamasını tamamlayacak ve alnının akıyla teslim edecek başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülkeden söz dahi edilemez. Bu gayret, bu başarı, her babayiğidin harcı değildir. Bu başarı, ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Ben buradan afetzede kardeşlerimize olan sözümüzü yeniliyorum. Deprem bölgesinde; yıl sonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, YENİ SOSYAL KONUT PROJEMİZİN DETAYLARINI AÇIKLAYACAK'

AK Parti hükümetleri olarak, toplamda 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettiklerini hatırlatan Bakan Kurum, "Tabii bir yandan 11 ilimizi ayağa kaldırırken, bir yandan da 81 ilimiz için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle konut arzının çözülmesi ve vatandaşlarımızın ev sahibi olması konusunda adımlarımızı atıyoruz. Bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle birlikte 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına hızla devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ay da Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde hayata geçecek yeni sosyal konut projemizin detaylarını açıklayacak. Bu kampanyamızla gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız. Trabzon'umuzda da kampanya kapsamında yeni sosyal konutlar kazandıracağız" dedi.

'BİZ BU MİLLETE SEVDALIYIZ'

Yeni projeler ve yeni yatırımlarla, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Biz bu millete sevdalıyız; biz, bu topraklara aşığız. Bu nedenle yaptığımız tüm projeleri milletimizin hayır duasına layık olmak için yapıyoruz. Yaptığımız tüm bu eserleri; bu milletin devletine olan güveninin simgeleri olarak görüyoruz; birlik ve beraberliğimizin teminatı olarak görüyoruz. İşte bu şuurla; 25 yıldır olduğu gibi bugün ve yarın da milletimizle omuz omuza vereceğiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni projelerle, yeni yatırımlarla, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz; Trabzon'u güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Ben tüm projelerimizin; Trabzonlu hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.