Bakan Kurum'dan Koçyiğit'e 'Şantiye şefi' tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında,DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kendisi için kullandığı "şantiye şefi" ifadesine yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaların gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

"BİZİM İÇİN GURURDUR"

Bakan Kurum, Koçyiğit'in eleştirilerine şöyle cevap verdi: "Şantiye şefi diyerek kendince yapılan işi küçültüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim."

Kurum, deprem bölgesine gidip çalışmalara tanık olunmasını da önererek, devletin ilk saatten itibaren bölgede olduğunu hatırlattı. "15'inci günde devlet yoktu" iddialarına karşılık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum "Umarım bir gün deprem bölgesine gidip ülkemizin bu gururuna ortak olursunuz. 'Şantiye şefi' diyerek kendince yapılan işi küçültüyor. 11 ili ayağa kaldırmak, deprem bölgesini bitirmek şantiye şefliği ise şantiye şefliği yapmak bizim için büyük bir gururdur. Deprem bölgesinin şantiye şefiyim. Diyorsunuz ki '15'inci günde devlet yoktu.' Devlet oradaydı. Biz ilk saat itibariyle oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimize koştuk. Siz ellerinizi ovuşturdunuz, 'Şimdi bittiler. Enkaz altında kalırlar, yapamazlar, bitiremezler' dediniz. Bitirdik. 455 bin konutu alnımızın akıyla tamamladık. Bu işler size kalsaydı 11 ilimiz, 11 ildeki vatandaşlarımız hala enkaz altındaydı." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İHALELERDE ŞEFFAFLIK

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yapılan ihalelere ilişkin de şunları aktardı:

"Tüm ihaleler yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, rekabet ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılan e-ihaleler ile ekonomik ve teknik açıdan en uygun teklif veren firmalar işi alıyor. Bugüne kadar 300'ün üzerinde farklı firma ihaleleri kazandı. Afet bölgesinde işi şansa değil, ehline bırakıyoruz. Milletin tek kuruşunun boşa harcanmasına asla izin vermeyiz."

BÜTÇE MECLİSTEN GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşmelerin ardından oya sunuldu ve kabul edildi.

Bütçenin kabul edilmesinden sonra bir mesaj yayınlayan Bakan Kurum, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerini emin adımlarla inşa etmeyi sürdüreceklerini kaydetti. Kurum," Bakanlığımızın 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Başkanvekilimiz Sayın Celal Adan başta olmak üzere, bütçe çalışmalarımızda emeği geçen kıymetli milletvekillerimize ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

2026 yılı bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın @rterdogan'ın liderliğinde, Güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerini emin adımlarla inşa etmeyi sürdürecek; 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Sıfır Atık vizyonumuz ile daha yaşanabilir bir gelecek için iklim politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız." ifadelerini kullandı.