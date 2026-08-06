Haberler

Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle Türkiye, rakipleri Çekya ve Polonya karşısında avantajını artırdı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.
  • Türkiye'nin UEFA ülke puanı Fenerbahçe'nin galibiyetiyle 47.375'e yükseldi ve Türkiye sıralamada 9. sırada yer alıyor.
  • Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin Ferencvaros'a mağlup olmasıyla Türkiye ile Polonya arasındaki puan farkı açıldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek hem tur için önemli bir avantaj yakaladı hem de UEFA ülke puanına katkı sağladı. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi.

TÜRKİYE FARKI AÇTI

Fenerbahçe'nin galibiyetiyle Türkiye'nin puanı 47.375'e yükseldi. Türkiye'nin en yakın rakiplerinden Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ferencvaros'a mağlup olmasıyla birlikte iki ülke arasındaki fark biraz daha açıldı.

Öte yandan Türkiye, 10. sıradaki Çekya ile arasındaki avantajını korurken, Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşma da ülke puanı açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off turunda Sparta Prag ile eşleşme ihtimali de bulunuyor. Böyle bir senaryoda sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisine karşı doğrudan ülke puanı mücadelesi verecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.250 puan

7- Belçika | 57.450 puan

8- Hollanda | 51.229 puan

9- Türkiye | 47.375 puan

10- Çekya | 43.825 puan

11- Polonya | 43.025 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Altın son 7 haftanın zirvesinde! Rafa kalkan senaryo yeniden masada

Altın son 7 haftanın zirvesinde! O senaryo yeniden masada
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı

Okul bahçesinde skandal! Önce kesti, sonra derisini yüzdü
Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Böyle oynayacaksa forma giymesin

Fenerbahçe taraftarı yıldız ismi hedef aldı: Forma giymesin
Yüzlerce kişi kol kola girdi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Denizde yüzlerce kişi kol kola girdi! Sebebi herkesi duygulandırdı
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
Osimhen'den Icardi'nin formasına ret! Sebebini yönetime anlattı

"Icardi'nin formasını sen giy" dediler bir saniye düşünmeden yanıtladı
Acil serviste 71 bin TL'lik fatura! Gurbetçi genç kız isyan etti

Antalya tatili zehir oldu! Faturayı görünce soluğu CİMER'de aldı