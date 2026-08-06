Fenerbahçe kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek hem tur için önemli bir avantaj yakaladı hem de UEFA ülke puanına katkı sağladı. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı tablosu da güncellendi.

TÜRKİYE FARKI AÇTI

Fenerbahçe'nin galibiyetiyle Türkiye'nin puanı 47.375'e yükseldi. Türkiye'nin en yakın rakiplerinden Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ferencvaros'a mağlup olmasıyla birlikte iki ülke arasındaki fark biraz daha açıldı.

Öte yandan Türkiye, 10. sıradaki Çekya ile arasındaki avantajını korurken, Beşiktaş'ın Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşma da ülke puanı açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off turunda Sparta Prag ile eşleşme ihtimali de bulunuyor. Böyle bir senaryoda sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisine karşı doğrudan ülke puanı mücadelesi verecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1- İngiltere | 101.852 puan

2- İtalya | 87.660 puan

3- İspanya | 82.368 puan

4- Almanya | 80.116 puan

5- Fransa | 67.653 puan

6- Portekiz | 63.250 puan

7- Belçika | 57.450 puan

8- Hollanda | 51.229 puan

9- Türkiye | 47.375 puan

10- Çekya | 43.825 puan

11- Polonya | 43.025 puan

12- Yunanistan | 41.312 puan