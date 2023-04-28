Bakan Kurum, Bağcılar'da konuştu: Tüm dönüşüm alanlarını bölüşmüşler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Bağcılar'da yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüme karşı olan siyasi partileri eleştirdi ve yapılan toplam başvuru sayısının 49 bin 597'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Kurum, "Bu meydandaki coşku, aşk ve muhabbet bizleri ne kadar mutlu etse de kalbimiz hala hüzünlü. Çünkü Kahramanmaraş merkezli depremde 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik. Hamdolsun sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 120 bin konutumuzun temellerini attık ve ilk konutlarımızı hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 11 ilimizdeki tüm kardeşlerimize bir söz verdik. Şimdi o sözü buradan tekrarlıyoruz: İnşallah 1 yıl içerisinde 319 bin konutu, toplamda 650 bin konutu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bunu Bağcılar'la, aziz milletimizle birlikte başaracağız. Bunu liderimiz, genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birlikte başaracağız" diye konuştu.

YAPILAN TOPLAM BAŞVURU SAYISI 49 BİN 597'YE ULAŞTI

Bakan Kurum, "Ülkemiz bir deprem ülkesi, İstanbul bir deprem şehri. Bize düşen aziz İstanbul'umuzu, aziz Bağcılar'ı depreme karşı dirençli hale getirmektir. Bağcılar'ı kentsel dönüşümün merkezi haline getirmektir. Bağcılar, daima Türkiye'nin yanında durmuştur. Bizim Bağcılar'a, sizlere, kadınlarımıza, gençlerimize borcumuz var ve bu borcu ödemek için var gücümüzle çalışacağız. Yarısı Bizden kampanyamızın üçüncü gününde de İstanbul'umuzda 301 bin 500 bağımsız bölüm için, yapılan toplam başvuru sayısı 49 bin 597'ye ulaştı. Bağcılar'ımızdaki başvuru sayısı da şu anda 2 bin 938. Ben milletimizin dönüşümde kararlı olduğuna inanıyorum, 29 Mayıs'a kadar bu sayının çok daha artacağına inanıyorum. Şu anda Bağcılar'ımızda 10 riskli alanda 33 bin 927 riskli yapı var. Buralarda 150 bine yakın vatandaşımız yaşıyor. Yani, bizim Bağcılar'da; bir an önce bu binaları dönüştürmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

BİZİM İCRAATLARIMIZIN UZANDIĞI NOKTAYA, ONLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ

Bakan Kurum, "Biz 'inşa edeceğiz' diyoruz. Bu millete karşı vazifesini yapamayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar ne diyor? 'Nasıl yapacaksın 1 buçuk milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' diyorlar. Peki biz hep ne diyoruz? Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya, onların hayalleri bile ulaşamaz. Tabi vazifeli olduğu yerlere uğramayanların; İstanbul'da nelerin yapılabileceğini görmeleri, anlamaları pek mümkün olmuyor. İstanbullulara kentsel dönüşüm sözü verip yerine getirmeyenlerin, dönüşüm konusunda söz söylemelerini zaten yersiz buluyoruz. Biz, bunların yapamaz dediği her projeyi bugüne kadar hamdolsun yaptık. Biz, 21 yılda Türkiye'de 3 milyon 300 bin konutu dönüştürürken onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Meslek odalarıyla dönüşüme takoz koydular, gürültü yaptılar, güçlük çıkardılar. Bizler; 39 ilçemizde yüzbinlerce konutu dönüştürürken, projeler üretirken, anahtar teslimleri yaparken; onlar İstanbul'un en büyük 9 ilçesinde, 48 mahallesinde çalışmaları durdurmak için uğraştılar" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME SAVAŞ AÇTILAR

Bakan Kurum, "Bizler sadece 2022 yılında; 164 bin yeni yuvanın yapımını gerçekleştirirken onlar; kentsel dönüşüme karşı hayır kampanyaları, mitingler düzenlediler; mahkemelerle riskli alan kararlarını iptal ettirdiler. İşte buradan tüm açıklığıyla, milletimize ilan ediyorum. Tüm dönüşüm alanlarını bölüşmüşler. Meral Akşener Beykoz Tokatköy'de, CHP'li Engin Özkoç Hendek'te, İBB'nin Başkanı Esenler'de, HDP'li vekiller İstanbul Tozkoparan'da kentsel dönüşüme savaş açtılar. 21 yılda Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'ine 800'ü aşkın dava açan güruh bu güruhtur. 21 yenileme alanının 4'üne 23 dava açan zihniyet bu zihniyettir. 181 kentsel dönüşüm alanından 34'ünü durduran zihniyet, işte bu köhnemiş CHP zihniyetidir. Bu aziz millet her şeyi ayan beyan görmektedir; 14 Mayıs'ta da bu zihniyete tokadı sandıkta atacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, "Manzara ortadadır, bir tarafta 'Yükselen Anadolu' diyen cumhurbaşkanımız, diğer tarafta 'Türkiye'ye dair tek bir vizyonu' olmayan Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için; inşa edenler, ihya edenler var. Diğer tarafta boş vaat verenler, Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Bir yanda; "İstanbul'da 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar var." Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran AK Parti, cumhurbaşkanımız var" diye konuştu.