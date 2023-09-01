Bakan Koca: "(E-reçeteye 5 dil eklenmesi) Yabancı hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir" "2002'de hastanelerimizin ortalama yaşı 49'du.

Bakan Koca: "(E-reçeteye 5 dil eklenmesi) Yabancı hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir"

"2002'de hastanelerimizin ortalama yaşı 49'du. 21. yüzyılın şifahaneleriyle sağlık tesislerimizin ortalama yaşını bugün 14'lere kadar düşürdük. Mardin'de ise sağlık tesislerinin ortalama yaşı 12'dir"

"2002 yılından bugüne Mardin'de 10 hastane, 5 ek bina, 1 ADSM ve 21 birinci basamak sağlık merkezi olmak üzere toplam 37 sağlık tesisi inşa ettik"

"(Kuduz vakaları) Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim"

"(Merdiven altı estetik operasyonları) Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Arkadaşlarım da sahadalar. Yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler"

MARDİN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kuduzda hastaneye müracaat eden hastalarda bir artış olmadığını belirterek, Telemedicine uygulamasını da öncelikle aile hekimliği ve yaşam merkezlerinde başlatmayı planladıklarını söyledi. Bakan Koca, e-reçete sistemine 5 yabancı dilin eklenmesi konusunda da, "T.C. vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değil. Yapılmak istenen; özelikle her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Yabancı hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de sabah bir dizi programa katıldıktan sonra Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Burada kuduz vakaları, e-reçete, ishal salgını ve kentte yapılan hizmetlere dair açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alt yapısının "önce insan, önce sağlık" anlayışı ile 22 yıllık istikrarlı bir büyüme ve modernleşme süreci yaşadığını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en modern sağlık tesislerini inşa ettiklerini ve yenileriyle yola devam ettiklerini söyledi. Anadolu'yu, Mardin'i 21. yüzyılın şifahaneleriyle donattıklarını ifade eden Bakan Koca, "Halkımızın memnuniyetini kazanan sağlıkta değişim yolculuğumuzu, sağlıkta küresel güç olma hedefiyle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sağlık yatırımları, bilgi, teknoloji ve sağlık hizmeti üretimi noktasında bölgesel ve küresel koşullarda zirveyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun her şeyi insanın hizmetine sunan medeniyetimizden güç alarak, insan merkezli bir kalkınma anlayışıyla küresel başarılar hedeflediğini vurgulamak istiyorum" dedi.

85 milyon insana adil, eşit ve kapsayıcı bir sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Bakan Koca, şöyle konuştu:

"İşte bu noktada Mardin ve bölge illerimiz açısından AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında yaşanan en büyük değişim, bölgesel adaletsizliğin çok büyük ölçüde giderilmiş olmasıdır. 2002 yılından bugüne kadar her yıl insanımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerindeki gelişimi ve değişimi ortaya koyan istatistikler yayınlıyoruz. 2002'de hastanelerimizin ortalama yaşı 49'du. 21. yüzyılın şifahaneleriyle sağlık tesislerimizin ortalama yaşını bugün 14'lere kadar düşürdük. Mardin'de ise sağlık tesislerinin ortalama yaşı 12'dir. Nitelikli yatak sayısı 2002'de tüm sağlık kurumlarındaki yatak sayısının yüzde 6'sı kadarken, bugün toplam yatak sayısının yaklaşık 70'ine ulaşmıştır. Mardin ilimizde ise bu oran yüzde 86'yı bulmuştur."

"2002 yılından bugüne baktığımızda hastaneye müracaat eden insanlarımızın aldığı hizmet oranı Ankara'da, İstanbul'da ne ise Mardin'de de aynıdır"

"Yine, diş hekimine müracaat oranı Muğla'da, İzmir'de ne ise Mardin'de de benzer oranda gerçekleşmektedir" diyen Bakan Koca, "Tıbbi cihaz ve görüntüleme hizmetlerinden 112 acil hizmetlerine, aile hekimine düşen nüfus oranından insan kaynağı dağılımına kadar pek çok gösterge, bölgesel farklılıkların artık fark edilemez düzeye inmekte olduğunu gösteriyor. Örneğin nüfusça aşağı yukarı aynı bir kuzey şehrimizin sağlık yatırımları ile Mardin'deki sağlık yatırımlarının yerlerini değiştirseniz, Mardin'dekileri oraya, oradakileri de Mardin'e taşısanız sonuç itibarıyla pek bir fark göremezsiniz. Dolayısıyla sağlık hizmetlerine insanımızın

adil erişimi konusundaki hassasiyetimizin en belirgin şekilde kendisini hissettirdiği bölgelerden birisinin Güneydoğu Anadolu olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

2002 yılından bugüne Mardin'de 10 hastane, 5 ek bina, 1 ADSM ve 21 birinci basamak sağlık merkezi olmak üzere toplam 37 sağlık tesisi inşa ettiklerini kaydeden Bakan Koca, "Hastanelerimizin yatak kapasitesini bin 746'ya yükselttik. Uzman doktor, doktor ve diğer sağlık çalışanı sayımızı bin 250'lerden 7 bin 700'lere taşıdık. Artuklu'daki 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizi ek hizmet binamızla 700 yatak kapasitesine ulaştırdık. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanemizi en kısa sürede hizmete almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanemizi, Nusaybin ve Midyat Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizi en kısa sürede Mardinli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sağlık tesislerimiz de hizmete girdiğinde Mardinlileri, bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık alt yapısına kavuşturmuş olacağız. Mardin'i 'Healt Türkiye' markasının simge şehirlerinden birisi yapmak için kararlı, hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bunu Mardin'in insanıyla birlikte yapacağız" ifadelerinde bulundu.

"(Kuduz) Hastaneye müracaat eden hastalarımızda bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim"

Kuduz vakalarıyla ilgili soru üzerine Bakan Koca, "Aşı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Yeterince aşımız var. Bizim teknolojik transfer ile yerlileştireceğimiz üç aşıdan birisi de kuduz aşısı. Diğer iki aşı da Hepatit-A ve suçiçeği. Dolayısıyla aşıda herhangi bir sorunumuz yok. Vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"Genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil"

"Bazı şehirlerde ishal, kusma, mide bulantısı şikayetlerinin arttığı görülüyor. Bir salgın mı var?" sorusu üzerine Bakan Koca, "İshal durumu yer yer bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak, kaynağına inerek, kaynağını ortadan kaldırmak noktasında bir gayret ve çaba içinde oluyoruz. Genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Telemedicine uygulaması ile ilaç rapor vb. ihtiyaçlara hastaneye gidilmeden ulaşılabileceği belirtiliyor. Bu uygulama tam olarak nedir? Ne zaman hayata geçecek? Hangi raporlar kapsamda olacak?" sorusunu da Bakan Koca, şöyle cevapladı:

"Telemedicine ile ilgili özellikle online, uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan, gerektiğinde uzaktan yapılan rapor ve reçete ihtiyacını özelikle takipli hastalar için, kronik hastalar için son derece önemli. Hatta takip etiğimiz kronik hastaların laboratuvar tetkiklerini önden o talebi yaparak, daha sonra sonucu gerektiğinde uzaktan göstermek üzere özellikle kronik hasta için söylüyorum. Hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı. Buna aile hekimliği dahil olmak üzere yaşama merkezlerimizde öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayımlandı. Önümüzdeki süreçte nerede nasıl başlayacağımızın duyurusunu yaparak başlatmış olacağız."

E-reçete konusuna da değinen Bakan Koca, "T.C. vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değil. Yapılmak istenen özelikle her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Yabancı hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz daha geniş tutarak hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekeceklerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir" ifadelerini kullandı.

Merdiven altı estetik operasyonlar konusuna değinen Bakan Koca, "Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Bu anlamda yapılabilir en ufak yanlışı veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Arkadaşlarım da sahadalar. Yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler" dedi.

Bakan Koca, basın açıklamasının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek, partilerle değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca'ya Vali Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri, kurum müdür ve amirleri eşlik etti.