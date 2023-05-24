Bakan Karaismailoğlu'ndan rehavet uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar verdikleri her sözün arkasında durduklarını belirterek, "Dün söylediğini bugün inkar edenlere elbette güvenilmez, Trabzon rehavete kapılmayacak. Reisine oyunu verecek. Bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için; Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren bin 461 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. 280 bin metrekarelik alanda inşa edilen şehir hastanesindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, Akyazı Stadyumu'nun yanında Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinden birini inşa ettiklerini söyledi. Türkiye'ye yayılmış örnek şehir hastanelerinin en güzellerinden birinin Trabzon'a kurulduğuna dikkat çeken BaKan Karaismailoğlu, "280 bin metrekarelik alanda inşa edilen Trabzon Şehir Hastanemiz kentin sağlık hizmetlerinin çok daha yüksek standartlarda ve modern şatlarda verilmesi amacıyla hayata geçen, Trabzon'un sağlık altyapısının gücüne güç katacak bir proje. Bin 461 yatak kapasitesiyle Trabzon'u bir sağlık merkezine dönüştürecek. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda Trabzon'un ihtiyaçları istikametinde bünyesinde 181 yataklı Genel Hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi ile 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve 236 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alacak" dedi.

Şehir hastanesini bölgede olabilecek en büyük depremlerde dahi hasar almayacak şekilde inşa ettiklerin belirten Bakan Karaismailoğlu, "Hastanemizin temelinde 762 sismik izolatör yer alıyor. Kapalı ve açık otopark olmak üzere yaklaşık 3 bin araçlık otoparkı da olacak. Yapım çalışmalarımızı, hastanemizi 22 Şubat 2025 tarihinde hizmete vermek üzere hızla ve başarıyla sürdürüyoruz. Trabzon'un geleceği için turizmden ticarete, tarımdan üniversitelere kadar pek çok planımız var. Gelişmiş, bölgesinde lider Trabzon'a ihtiyaçlarını en yüksek düzeyde karşılayacak Hastanemiz, Trabzon halkına yakışır olacak" şeklinde konuştu.

"Trabzon Şehir Hastanesi'ne hafif raylı sistem projesini de bağlayacağız"

Trabzon Şehir Hastanesi'ne hafif raylı sistem projesini de bağlayacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Trabzon Şehir Hastanesi gibi önemli bir sağlık kompleksinin bağlantı yolları da çok önemli. Biliyorsunuz AK Parti hükümetleri vakit kaybetmeyi sevmez. Milletine, ülkesine hizmet için bir dakikayı bile boşa harcamaz. Biz de hiç hız kaybetmeden Trabzon'un geleceğinin, projelerimizin, işlerimizin başındayız. Mademki Trabzonlular yola doğru adam ile devam diyor biz de elbette durmayacağız. Trabzon Şehir Hastanesi'ne hafif raylı sistem projesini de bağlayacağız. Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti kadroları olarak bugüne kadar neyin sözünü verdiysek onu yaptık" diye konuştu.

"CHP'nin başını çektiği masanın etrafında oturanlar, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, terör örgütleriyle kol kola girenlerle iş birliği yapmıştır"

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da özellikle Korona virüs pandemisi sürecince hayati bir hizmet veren Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmamıştı. Akıl alacak gibi değildi ama yapmamışlardı. İstanbullu vatandaşlarımızı mağdur etmemek için karayolu bağlantısını biz yaptık. Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde, bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İnsanımızın sağlığını, hayatını dahi siyasete alet ettiler. Biz bu kirli siyasetin içine düşmedik. Hastaneye ulaşım, hayat meselesidir; bekletmeye, oyalamaya gelmez dedik. Bakanlığımızca bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyesindeydi, devirden sonra 24 ay içerisinde işletmeye hazır hale getirdik. Nisan ayında Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla milletimizin hizmetine sunduk. Çam-Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayarak, milletin en ihtiyaç duyduğu zaman ona sırtını dönenlerin kirli zihniyetini halkımız daha nice örnekte gördü. Milletimiz bunları inşa edemedikleri hastane yollarından, bedava olacak diye millete yalan söyleyip, sonra da yüzde 300 zam yaptıkları toplu taşımadan gayet iyi biliyor. Adana'da göreve gelir gelmez yapımını durdurdukları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, Aydın'da yapmadıkları şehir hastanesi yolundan tanıyor. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi biliyor. Cumhurbaşkanı'mız liderliğindeki AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken, diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. Yüzyılda yapılabilecek işleri 21 yıla sığdırdık. CHP'nin başını çektiği masanın etrafında oturanlar, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, terör örgütleriyle kol kola girenlerle iş birliği yapmıştır. Biz halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğuna inanıyoruz. Hamdolsun Allah bize, milletin duası ve desteğiyle hep yanımızda olan bu millete hizmet etme imkanı tanıdı. 14 Mayıs'ta açık ara farkla, Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan Trabzonlular, durmak yok yola doğru adamla devam ediyoruz dedi" ifadelerini kullandı.

"Trabzon rehavete kapılmayacak"

"Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız" diyen Bakan Karaismaioğlu, "Biz bugüne kadar verdiğimiz her sözün arkasında durduk. Milletimiz de bunu gördü. 14 Mayıs'ta milletimiz biz kez daha dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak; Cumhurbaşkanı'mıza verilen destek daha da çok artacak. 28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını rica ediyorum.

Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Meydanlarda Selo'yu cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dahil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Dün söylediğini bugün inkar edenlere elbette güvenilmez, Trabzon rehavete kapılmayacak. Reisine oyunu verecek. Bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için; Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Kazandıklarımızı koruyacak ve inşallah daha da yükselteceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını çarpacağız" dedi. - TRABZON

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