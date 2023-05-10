Bakan Karaismailoğlu: 'Bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, önemli bir seçimin arefesinde olunduğunu belirterek, "Bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler. Adete Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Burada iki tercih var. ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Şehit ve Gazi Aileleri ile Engelli Ailelerinin İstişare toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engellilere yönelik birçok icraatlar yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu, ülkede yapılan icratlardan yüzde yüz yararlanma hakkının olduğunu kaydetti. Bunun için çalışmaya devam edeceklerini anlatan Karaismailoğlu, bakanlık olarak hayata geçirdikleri projelerde engellileri düşünerek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şehit ailelerinin de toplantıda bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, vatan evlatlarının şehit verildiğini, çok bedeller ödendiğini ve başka bedel ödeyemeyeceklerini belirtti. Karaismailoğlu,

"O yüzden çok fırsat bir günün öncesindeyiz. Pazar gününün öncesindeyiz. Burada iki tercih var. ya teröristlerle iş birliği yapanlar kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.

Terörist uzantılarının inlerinden kirli ittifakı işaret ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Uyanık olmamız lazım. Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimini yapıyoruz. Türkiye muhasır medeniyet seviyesinin üzerine de çıkma yolunda çok önemli mesafeler kat etti. Çok büyük hedefler kendine koydu. Maalesef karşımızda bir işbirliği var. Bütün Türkiye düşmanları bir cephede birleşmişler. Adete Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Karşılarında kim var? Bu milletin evladı bu milletin bağrından çıkmış bir Anadolu insanı. 20 yıldır canını dişine takıp vatanı, milletinin geleceği için çaba sarf eden ter döken ve yaptıklarıyla bütün ortada olan dünyanın gıpta ile baktığı lider bir Türkiye var artık. Yıllar önceki güçsüz Türkiye ve kolay oynayabilecekleri bir Türkiye hayal ediyorlar. Ona fırsat vermeyecek olan sizlersiniz"

Seçime 3 gün kaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu artık seçim veya başka bir şey değil arkadaşlar. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin geleceğini konuşuyoruz, bu huzur ve güven ortamında bizim çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Yaptıklarımızda yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.

Hizmet edebilme gücünü milletten aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "O yüzden şurada konuşulan her şeyi yapmak bizim görevimiz. Hele şehit ailelerimiz, başımızın üstünde. Biz burada rahatça konuşabiliyorsak onların yetiştirdiği evlatlar sayesindedir. Bakın yıllarca gençlerimizi çaldılar paralarımızı çaldılar, zamanımızı çaldılar ve bu ülkenin gelişmesi için bize müsaade etmediler. Ama ne zamanki Türkiye güçlü bir lideri güçlü iradesi göreve geldikten sonra hepsi defolup gittiler" ifadelerini kullandı. - TRABZON