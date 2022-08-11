Bakan Karaismailoğlu: Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var (2)
TÜNEL ŞANTİYESİNDE İNCELEME YAPTIUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Toprakkale- Bahçe istasyonları arasındaki tünel yapım şantiyesinde incelemelerde bulundu.
TÜNEL ŞANTİYESİNDE İNCELEME YAPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD Toprakkale- Bahçe istasyonları arasındaki tünel yapım şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar giden demir ipek yolunun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında önemli bir merkez olduğunu kaydetti.'ÜLKEMİZİ YENİDEN DEMİR AĞLARI İLE ÖRÜYORUZ'AK Parti hükümetleri döneminde yapılan yatırımları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizi yeniden demir ağlar ile örüyoruz. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu, 13 bin 050 kilometreye çıkardık. Toplam 4 bin 693 kilometrelik demir yolu inşasına devam ediyoruz. Ayrıca ülke genelinde toplam 13 bin 978 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve hizmete açtık" dedi.OSMANİYE'YE 3 MİLYAR 755 MİLYON TL YATIRIMOsmaniye'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 3 milyar 755 milyon liraya yakın yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, "2003-2022 yılları arasında Osmaniye'de toplam 2 milyar liralık demir yolu yatırım gerçekleştirdik. Osmaniye'de hükümetlerimiz döneminde, Yenice-Fevzipaşa-Narlı Hattı Taşoluk-Fevzipaşa-Beyoğlu arasında 55 kilometrelik demir yolunu yeniledik. Ayrıca İskenderun- Toprakkale hattında 46 kilometrelik demir yolunun yenilemesini yaptık. Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi'ndeki sanayi tesislerine, Yumurtalık Serbest Bölgesi sanayi merkezlerine ve limanlara demir yolu iltisak hattı bağlantısının etüt çalışmalarını tamamladık. Sizlerin de bildiği üzere, Osmaniye il sınırları içerisinde 74 kilometrelik demir yolu ağımız mevcut" diye konuştu.HIZLI TREN HATTI 2025'TE TAMAMLANACAKHızlı tren projeleriyle ilgili çalışmaları aktaran Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan; saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hat olarak planladık. Bu büyük projedeki çalışmalar, 6 kesim halinde devam ediyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre. Projenin tamamlanması ile bu mesafe 303 kilometreye, iki hat arasındaki ulaşım süresi de 6 saat 23 dakikadan, 2 saat 15 dakikaya inecek. Hattın tamamlanmasıyla birlikte ayrıca Adana-Osmaniye seyahat süresi, 80 dakikadan 40 dakikaya düşecek. Bu büyük projenin Toprakkale- Bahçe bölümü 58 kilometre olacak. Bu hat üzerinde; 16 bin 516 metrelik 32 tünel, 602 metrelik 6 köprü ve viyadük ile birlikte 30 alt ve üst geçit yer alıyor. Güzergahta; 13 kilometrelik tünelli kesimin altyapı çalışmalarında yüzde 55'lik bir fiziki ilerleme sağladık. Kalan 45 kilometrelik güzergahın altyapısı ile hattın tamamının üstyapı ve elektrik-sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işleri de Altyapılar Genel Müdürlüğü'müzce tamamlanacaktır. Hattımızı 2025 yılında tamamlayıp, halkımız hizmetine açmayı planlıyoruz. Hızlı tren hattımız lojistik olarak en önemli hatlarımızdan biri olacaktır."'TEK DERDİMİZ, VATAN'Bakan Karaismailoğlu, kara, hava, demir ve deniz yolu hatlarını birbirlerini tamamlayan multimodel bir sistemi benimsediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:
?"Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerimizde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirledik. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımıza göre demir yollarındaki yolcu taşımacılığı payını yüzde 1'den, yüzde 6,20'ye çıkaracağız. Yük taşımacılığı payını yüzde 5'ten yüzde 22'ye, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayımızı, 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan, 270 milyona çıkaracağız. Yıllık yük taşımacılığı 55 milyon tondan, 448 milyon tona ulaşacak. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demir yolu altyapısını oluşturacağız. Demir yollarında, toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız. Yoğun iş ve üretim tempomuzda, Cumhurbaşkanı'mızın işaret ettiği gibi 'Durmak yok, yola devam' ilkesiyle çalışıyoruz. Tek derdimiz, vatan. İlkemiz, çalışmak. Hedefimiz, daha gelişmiş Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmek."