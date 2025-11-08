Bakan Işıkhan'dan Yangın Açıklaması ve Sendika Üyeleri Hakkında Bilgiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında meydana gelen yangına ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci takip ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Öz Sağlık-İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Işıkhan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de 2 milyon 429 bin 527 sendika üyesi işçi bulunuyor"

Öz Sağlık-İş Sendikasının 4. Olağan Genel Kurulu'na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, sendikanın kurulduğu günden bu yana çalışma hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Işıkhan, Türkiye'de 2 milyon 429 bin 527 sendika üyesi işçi bulunduğunu, bu üyelerin yüzde 9,2'sini temsil eden Öz Sağlık-İş Sendikası'nın, 2025 temmuz ayı istatistiklerine göre 224 bin 289 üyesiyle ülke genelinde en fazla üyeye sahip üçüncü sendika olduğu bilgilerini paylaştı.

Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda ise 788 bin 228 işçinin çalıştığını ve bunların 267 bin 262'sinin sendika üyesi olduğunu belirten Işıkhan, 2025 itibarıyla bu iş kolundaki sendikalaşma oranının yüzde 33,91'e ulaştığını kaydetti.

Işıkhan, ülke genelinde bu hizmet kolunda 55 bin 578 iş yeri bulunduğunu, bunların 4 bin 928'inin sendikalı olduğunu bildirdi.

Sendikanın, 2024'te 44 bin 470 işçiyi kapsayan 33 yetki belgesine sahipken, 2025 itibarıyla 1609 işçiyi kapsayan, 7 yetki başvurusunda bulunduğuna işaret eden Işıkhan, bu verilerin, sendikanın örgütlü gücünü büyütmek ve çalışanların haklarını korumak için kararlılıkla sürdürdüğü mücadelenin en somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Çalışma hayatını daha adil, şeffaf ve kapsayıcı hale getirmek için el birliğiyle ilerliyoruz"

Son dönemde, sosyal tarafların katılımıyla yapılan Üçlü Danışma Kurulları ve Çalışma Meclisi toplantılarında, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin detaylı şekilde ele alındığını aktaran Işıkhan, bu yapıcı diyalogların, çalışma hayatının tüm paydaşları için daha sağlam ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye imkan sağladığını söyledi.

Teknolojinin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiklerini bildiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sendikal işlemlerin hızla ve şeffaf biçimde yürütülmesi için geliştirdiğimiz Sendika Bilgi Sistemi (SBS), dijital çağın gereklerine uygun, çağdaş bir platform olarak hizmete girmiştir. Sendikal örgütlenmenin temel unsurlarından biri olan işkollarının kapsamı da uluslararası standartlara uyumlu şekilde güncellenmiştir. 2 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği değişikliğiyle birlikte Yönetmeliğin uluslararası normlarda yaşanan değişikliklere uyumlaştırılması sağlanmıştır. Sosyal adaletin güçlendirilmesi, gelir dağılımında eşitliğin artırılması ve istihdam kalitesinin yükseltilmesi hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Asgari ücrette ve gelir vergisi uygulamalarında yapılan iyileştirmelerle çalışanlarımızın refahını artırırken, kayıt dışı istihdamla mücadelede teknolojik altyapılarımızı güçlendirmekteyiz. Mesleki eğitim ve kadın istihdamını destekleyen projelerle iş gücü piyasasını daha kapsayıcı ve kaliteli hale getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Hep birlikte, çalışma hayatını daha adil, daha şeffaf ve daha kapsayıcı hale getirmek için el birliğiyle ilerliyoruz. Sizlerin bu mücadeledeki fedakarlıkları ve katkıları, ülkemizin güçlü ve huzurlu yarınlarına ulaşmasında büyük önem taşımaktadır."

Işıkhan, sendikal örgütlenmenin güçlenmesi için verilen emeğin, tüm çalışma hayatı için büyük bir kazanım olduğunu dile getirerek, bu birlik ve dayanışma ruhuyla, çalışma hayatında daha adil ve güçlü bir geleceği hep birlikte oluşturacaklarına yürekten inandığını söyledi.