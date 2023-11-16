Bakan Güler: Türkiye, Yunanistan'la barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Komşumuz Yunan halkı emin olmalıdır ki Türkiye, Yunanistan'la barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır. Ancak barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken, milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2024 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Bakan Güler, terörle mücadelenin daha etkin yapılması, sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutların yoğun ve kademeli emniyet sistemleriyle korunduğunu belirterek, "Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz birçok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen, sosyal medya platformlarında servis edilen görüntüler asla gerçek olmayıp başka ülke sınırlarından çekilen görüntüleri ihtiva etmektedir. Bunlar art niyetli olarak servis edilmekte ve maalesef, çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki hudutlarımızı, namusu bilen Mehmetçik, büyük bir özveri ve başarıyla görevini sürdürmektedir" diye konuştu.

'YILBAŞINDAN İTİBAREN 1868 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Güler, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Gururla ifade etmeliyim ki ülkemizin ve milletimizin güvenliği için tüm terör örgütlerine karşı verilen bu mücadelede, destansı başarılar kazanılmıştır. Kahraman Mehmetçik'imiz başarılarına her geçen gün yenilerini eklemektedir. Nitekim 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39 bin 211, bu yılın başından itibaren ise 1868 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'HAK VE MENFAATLERİMİZİ KORUMA KARARLILIĞIMIZ TAMDIR'

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası, yapılan ziyaretler ve görüşmeler sonucu Yunanistan'la ilişkilerde olumlu bir döneme girildiğine işaret eden Güler, ikili ilişkilere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Amacımız, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerimize ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak, Ege'de gerginliğin azaltılması, diyalog kanallarının açık tutularak sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü konuları ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, yıl içerisinde Ege'deki askeri faaliyetlerimiz karşılıklı olarak azaltılmış, bölgemizde tansiyonun düşük tutulmasına gayret edilmiştir. Biz her zaman iki komşu olarak aramızdaki tüm sorunları karşılıklı diyalogla, barışçıl yöntemlerle, birbirimizin hakkına saygı göstererek ve müttefiklik ruhuyla çözme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yunanistan'la aramızdaki ilişkilerin geliştirilmesinde tarihi bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı bir yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin de yararına olacağına inanıyoruz. 13 Kasım'da Ankara'da icra edilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, Yunanistan'la ilişkilerimizi daha da geliştirmek için güzel bir fırsat olmuştur. Bu vesileyle, 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler tekrar başlatılmış, toplantıda bu görüşmelere önümüzdeki sene de devam edilmesine yönelik görüş birliğine varılmıştır. Komşumuz Yunan halkı emin olmalıdır ki Türkiye, Yunanistan'la barış içinde ve müreffeh bir gelecekten yanadır, ancak, barışçıl bir çözüm için çaba gösterirken milli menfaatlerimizden asla taviz vermeyeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum. Çok açık bir şekilde ifade etmek isterim ki, 'Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma kararlılığımız tamdır."

'FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ'

Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ'yle mücadelelerinin büyük hassasiyetle devam ettiğini belirten Bakan Güler, "Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir. Hain örgütle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir" dedi. Türkiye'nin uluslararası siyaseti, savunma politikaları ve milli menfaatleri kapsamında dost ve müttefik ülkelerle anlaşmalar imzaladıklarını söyleyen Güler, "Bu bağlamda, bugüne kadar 88 ülkeyle askeri çerçeve anlaşması, 63 ülkeyle de askeri eğitim iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Ayrıca, 47 ülkeyle askeri çerçeve anlaşması ve 13 ülkeyle de askeri eğitim iş birliği anlaşması imzalanmasına yönelik müzakere süreci devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Güler, Bakanlığın 2024 yılı bütçe teklifinin, 440 milyar 496 milyon 960 bin TL olduğunu söyledi.