Bakan Göktaş: Terörsüz bir Türkiye'ye doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu topraklar terörden çok çekti. Aybüke öğretmenimizi bu topraklarda şehit verdik. Artık hiçbir şekilde bir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evladımız tabut başında ağlamasın, hiçbir anne şehidin arkasından gözyaşı dökmesin diye bu güçlü adımla beraber inşallah Terörsüz bir Türkiye'ye doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Bir dizi program için Batman'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beraberinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ve AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette İl Başkanı Hüseyin Şansi ve İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Buradaki ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, Batman Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Ekrem Canalp ile görüştü, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretlerinin ardından İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Göktaş, AK Parti'nin 'Eser ve hizmet siyaseti' ile yola çıktığını ifade ederek, "Teşkilatımızın bu yerlere gelmesinde gerçekten hepinizin çok çok büyük emekleri var. Sizler olmasanız gerçekten davamız yarım kalır. Biz 'Eser ve hizmet siyaseti' diyerek yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda gerçekten altyapı, üstyapı, havalimanları ve Türkiye'nin dört bir yanı en güçlü teknolojilerle donatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olduğu dönemden beri aslında çok önemli bir politika hayata geçirdi. Engellilerin elinden tuttu, vatandaşının yanında oldu. Kamu kurumlarını vatandaşıyla barıştırdı, bütün kapılar tek tek vatandaşımızın önünde açıldı. Bunun için teşekkürler Cumhurbaşkanımız, teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir liderin yanında yürüdüğümüz için hepimiz gerçekten çok şanslıyız. Bizim de en büyük şansımız sizler gibi yol ve dava arkadaşlarımızın olması. Sizin gibi vefakar, cefakar ve ilk günkü aşkla, aynı heyecanla kapı kapı dolaşarak Seval Başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi 'Hastalandığımda teşkilatım ne olacak?' diye dertlenen, çocuk sahibi olduğumda 'Ben toplantıyı asla bırakamam, teşkilatımın bir parçası olmam gerek' diyenler ve sizler gibi ailesiyle beraber, çocuğuyla beraber, hastasıyla beraber gece gündüz demeden bu davaya gömü vermiş her birinizden Allah razı olsun" dedi.

'AİLE BİZİM EN GÜÇLÜ YANIMIZ'

Türkiye'de devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Sosyal konularda her daim vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz çok önemli sosyal politikalar da hayata geçirdik. Sosyal politikalar deyince gerçekten devlet niteliğinde dünyaya örnek olacak çalışmalar hayata geçirdik. Bakın, engellisine bakana, yaşlısına bakana devlet yardım ediyor, devlet yanında oluyor. Evde bakım yardımı adı altında çok önemli bir destek hayata geçirdik" dedi.

Göktaş, "Türkiye genelinde 540 bin hanemize ulaştırdığımız bu destekle engellisine bakan ailelerin devlet yanında. Batman'da sadece bu ay 7 bin 600 ailemize bu desteği sağlıyoruz. Diğer yandan biliyorsunuz bu yılı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ' Aile Yılı' olarak ilan ettik. Batman gerçekten Aile Yılı konusunda fark yaratan illerimizden, kadın kollarımızın sahiplenmesiyle beraber her daim çocukların, kadınların, ailelerin yanında politikalar hayata geçiriyoruz. ve burada bu yıl itibarıyla ocak ayında doğan her bir çocuğun, her bir annenin yanındayız. Bugün Batman'da doğan her bir çocuğun devlet yanında. Ocak ayından bu yana Batman'da 5 bin 189 çocuğumuza toplamda 55,7 milyon lira kaynak aktardık ve biz bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Bakın ne dedik, Aile Yılı dedik. Çünkü ailemiz bizim düğünümüz, bugünümüz, yarınımız. Aile bizim en güçlü yanımız. Aile ile beraber biz güç alıyoruz. İşte burada büyük AK Parti ailesiyle beraber güçleniyoruz. AK Kadınlarla daha da güçlü oluyoruz. Bu minvalde bugün tüm Türkiye'de ilk çocuğu olan aileye 5 bin liralık tek seferlik yardım yapıyoruz. İkinci çocuk için aileye bin 500 liralık destek sunuyoruz. Yani bu yıl doğan her ikinci çocuğa bin 500 liralık annenin hesabına destek sağlıyoruz. 3'üncü ve sonra doğan her bir çocuğa 5 bin liralık destek sağlıyoruz" diye konuştu.

'ŞIRNAK'TA YERALTINDAN ÇIKAN PETROLÜ ARTIK GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ'

Aile ve Gençlik Fonu'nun yaygınlaştırıldığını belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Evlenmek isteyen her bir gencimizin yanındayız. Onlara bu yolculukta yardım etmeyi ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Bunu da ne ile yapıyoruz biliyor musunuz? Türkiye'nin yer altı zenginliklerini gençlerin geleceğine yatırım yapıyoruz. Şırnak'ta yer altından çıkan Petrolü artık gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım ve milletvekillerim. Onun vizyonu doğrultusunda bu yıl tüm Türkiye'ye Aile ve Gençlik Fonu yaygınlaştırıldı. Bunu yaparken de tabii ki milletvekillerimizin çok büyük desteğini aldık. Kıymetli genel başkanım, İstanbul milletvekilim, kıymetli milletvekilim, mesai harcadılar Meclis'te ve doğum yardımı olsun aile Gençlik Fonu yaygınlaştırılması olsun. Bu yasaları Meclis'te onlar sayesinde çıkardık. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. ve bu sene Batman'da yaklaşık 900 genç çiftimize 150 bin liralık destek sağladık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız çok güzel bir müjde verdi. Biz bu desteği 18-25 yaşındaki evlenen çiftlerimize 250 bin liraya çıkardık. 26-29 yaşındaki olan çiftlerimize de 200 bin liraya çıkardık. Yani bunun her birini Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yaptık. Ama en önemlisi sizlerin destekleri. Sizler olmasaydınız bu güçlü politikaları hayata geçiremezdik. Biz çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin, ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanındayız. İşte AK Parti böyle bir parti. AK Parti böyle bir dava. Vatandaşını güçlendiren bir dava. Her bir hanenin kapısını tek tek çalan bir dava. ve bunu yaparken kadın kollarımız gerçekten çok önemli rol oynuyor. Sizler gerçekten bu davaya merhametle, azimle, cesaretle yaklaşıyorsunuz. Sizlerin bu gücü ile birlikte bu davamız her geçen gün daha da büyüyor. Her birinize bu kutlu davaya verdiğiniz destek, güç için çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

'SUMUD FİLOSUNA, GAZZE FİLOSUNA SELAM OLSUN'

Terörsüz Türkiye'ye güçlü adımlarla ilerlendiğini ifade eden Bakan Göktaş, "Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini başlattık. Tarihi bir adım. Dünyada eşi benzerine az rastlanılan adımlardan bir tanesi. Cesaretle bu adımı attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız bu adımda çok teşekkür ediyoruz kıymetli Batmanlı kardeşlerimiz her daim yanımızda oldu. Bu topraklar terörden çok çekti. Aybüke öğretmenimizi bu topraklarda şehit verdik. Artık hiçbir şekilde bir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evladımız tabut başında ağlamasın, hiçbir anne şehidin arkasından gözyaşı dökmesin diye bu güçlü adımla beraber inşallah Terörsüz bir Türkiye'ye doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. ve bunu yaparken Batmanlı kardeşlerimizin destekleri çok kıymetli. İnşallah Terörsüz Türkiye'de bu güçlü adımı Batman'da da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ülkede, bu memlekette barışı, huzuru, kardeşliği sürdürmeye sizlerle beraber inşallah devam edeceğiz. ve buradan Sumud filosuna, Gazze filosuna selam olsun" diye konuştu.