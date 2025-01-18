Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Genç Çiftlere Destek Sürecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye genelinde 15 bin 30 vatandaşımız, genç çiftimizin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu ifade etmek istiyorum. Sakarya'da ise 195 genç çiftimiz başvuruda bulundu. Bu çerçevede de biz 2025 yılında da 'Aile Yılı' çerçevesinde genç çiftlerimize yuva kurma yollarında onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Sakarya'ya geldi. Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Göktaş, burada yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 15 bin 30 vatandaşın, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu söyledi. Göktaş, "İl ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Şehirlerimizin ihtiyaçlarına, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına binaen de değerlendirmelerde bulunuyoruz. Sosyal hizmetler alanında, Sakarya'yı daha ileri seviyeye nasıl taşır taşırız konusunu değerlendirdik. Sakaryalı kardeşlerimizin sorunlarına ve taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Sakarya'da tüm kuruluşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alıyoruz. Şehirlerimizin sosyal hizmetlerimizde güçlendiriyoruz, güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sakarya'da sosyal destekleri 8 milyar 120 milyon liraya ulaştırdık"

Sakarya'da bugüne kadar yapılan sosyal hizmetler hakkında bilgiler veren Bakan Göktaş, "Bu çerçevede bakanlık olarak Sakarya'da sosyal destekleri 8 milyar 120 milyon liraya ulaştırdık. Sakarya'da 5 sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Personelimizle 2017 yılından bu yana 67 bin 212 haneye destek götürdük. Arz odaklı sosyal yardımlarımız çerçevesinde bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik sağlıklı ve güvenli şefkatli aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Önemsiyoruz aynı zamanda. Bu çerçevede 9 çocuk evi, 2 çocuk evi sitesinde toplamda Sakarya'da kuruluş bakımında bulunan çocuk sayımız 173. 120 koruyucu ailemizde 140 çocuğumuz bulunmakta. Ailesi yanında destek verdiğimiz çocuk sayımız 630. 2012 yılından bu yana bu destekler, sosyoekonomik destek adı altında ailesi yanında desteklenen çocuklarımıza aktarılan kaynak 127,2 milyon lira. 16 kadın kooperatifleriyle kadınlarımızın yanında destek oluyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile 2 kadın konuk evimiz var. 2018 yılından bugüne de finansal okur yazarlık eğitimlerden faydalanan 11 bin 277 kadınımız bulunmakta" diye konuştu.

"Sosyal hizmetleri güçlendirecek yatırımlarımız olmaya devam edecek"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlılarımıza umut oluyoruz. Bu çerçevede üç özel, iki tanesi bizim kurmuşuz olmak üzere toplamda beş bakım ve rehabilitasyon merkezinde 427 engelli bireyimize hizmet veriyoruz. Ayrıca bir huzurevimizde de 52 yaşlımıza hizmet veriyor. Bu çerçevede az önce de Valimizle de değerlendirmemizde şehrimizin bir huzurevine daha ihtiyaç olduğunu müşahede ettik. O konuda istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde inşallah bu çerçevede şehrimize bir huzurevi kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kazandıracağız. 2006 yılından bugüne evde bakım yardımından faydalanan Sakaryalı vatandaşlarımıza 1.63 milyar lira şehrimize kaynak aktardık. Evde bakımdan faydalanan 5 bin 495 vatandaşımız bulunmakta. Sakarya genelinde 17 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızdan vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Sakarya'da sosyal hizmetlerimizi güçlendirecek yatırımlarımız elbette olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"15 bin 30 vatandaşımız, genç çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu"

2025 'Aile Yılı' çerçevesinde Türkiye genelinde 15 bin 30 vatandaşın Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Diğer yandan biliyorsunuz 2025 yılını Cumhurbaşkanımızın himayesinde 'Aile Yılı' ilan ettik. Bu çerçevede Türkiye genelinde 15 bin 30 vatandaşımız, genç çiftimizin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu ifade etmek istiyorum. Sakarya'da ise 195 genç çiftimiz başvuruda bulundu. Bu çerçevede de biz 2025 yılında da 'Aile Yılı' çerçevesinde genç çiftlerimize yuva kurma yollarında onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlara evlilik yolunda attıkları bu adımda ayrı bir gençlik fonu ile desteklemeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 2025 Aile Yılı, etkin ve verimli nüfus politikalarımıza hayata geçireceğimiz bir yıl olacak. Aile yapısını korumak ve gelecek nesillerde sağlıklı aile yapısını korumak ve desteklemek adına çok önemli adımları atmayı sürdüreceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz ile ailelere destek olmayı da sürdüreceğiz. Kimseyi geride bırakmama anlayışımızla da bütün Türkiye'ye ayrıca Sakaryalı vatandaşlarımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA