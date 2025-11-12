DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Bu anlayışla hareket edildiği takdirde tartışmalı tüm konuların çözümünün mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi. Bakanlar, ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Fidan, "Cumhurbaşkanımız az önce Sayın Abdulati Bey'i kabul ettiler. Cumhurbaşkanlarımızın irade ve vizyonları sayesinde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerde önemli bir aşama kaydetmekteyiz. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) birinci toplantısı ikili ilişkilerimizin tarihi açısından önemli bir dönüm noktası oldu. YDSK mekanizmasının takibi kapsamında Dışişleri Bakanlığı olarak bizlere verilmiş yüksek konsey tarafından bazı görevler var. Çeşitli alanlardaki iş birliği süreçlerimizin eşgüdümünü dışişleri bakanları olarak yürütmekteyiz. Bu çerçevede bugün ortak planlama grubu birinci toplantısına sayın meslektaşımla beraber eş başkanlık yaptık. Toplantıya ilgili kurumlarımızın temsilcileri de katıldılar. İlişkilerimizin tüm çerçevelerini ayrıntılı biçimde ele aldık. Müzakereleri, devam eden anlaşmaların son durumlarını değerlendirdik. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek YDSK 2'nci toplantısına kadar anlaşmaları imzaya hazır hale getirmeyi hedeflemekteyiz. Böylece ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da kuvvetlendirmiş olacağız. Mısır, hali hazırda Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla nazaran yüzde 11 artış gösterdi ve 9 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmek için çalışmaktayız. Türk firmaları Mısır'daki yatırımlarıyla istihdamın artmasına ve üretim kapasitesinin güçlenmesine önemli katkılar sunmakta. Ulaştırma, bağlantısallık, enerji ve hidrokarbonlar gibi stratejik alanlarda da işbirliğimizi derinleştirme kararı aldık" ifadelerini kulandı.

'MISIR'IN İNSANİ YARDIM KONUSUNDAKİ ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ'

Fidan, Mısır'la askeri alandaki çalışmaların son dönemde arttığını ifade ederek, "Karşılıklı ziyaretler ve tatbikatlar yoluyla askeri ve güvenlik diyaloğumuzu ilerletmeye yönelik ortak iradeye sahibiz. Savunma sanayi ve işbirliğimiz için önemli olması gereken ve umut vadeden bir alan. Kamu kurumlarımız ve şirketlerimiz ile geliştirilecek ortak projelerle bu alandaki işbirliğimizin daha da güçleneceğine inanmaktayız. Kıymetli meslektaşımla ayrıca Türkiye-Mısır ortak planlama grubu 1'nci toplantı sonunda bir ortak bildiri yayınlıyoruz. Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve yol haritamızı da böylece kayıt altına almış olduk. Mısır'la bölgesel meselelerdeki yakın diyaloğumuzu sürdürmekteyiz. Bugünkü görüşmelerimizde Gazze'deki son durumu da etraflıca değerlendirdik. Hamas, ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte. Aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmekte. İsrail'in insani yardımların girişi için tüm engelleri kaldırması ve tüm sınır kapılarını açmasına yönelik çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz. Mısır'ın insani yardım konusundaki çabalarını takdir ile karşılıyor ve yardımlarımızın Gazze'ye ulaştırılması için verdiği destek için kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir yardım gemimiz taşıdığı yaklaşık 810 ton insani yardımla Mersin Limanı'ndan El-Ariş Limanına hareket etti. Gazze'de geçici barınma alanlarının oluşulması ve yeniden imar sürecinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan Gazze'nin erken toparlanması ve yeniden imarı konusundaki uluslararası konferansa inşallah katkımızı da sunacağız" diye konuştu.

'GAZZE FİLİSTİN'İN BİR PARÇASIDIR'

Gazze'deki idari ve güvenlik düzenlemeleri ile ilgili bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Fidan, "Zaman zaman da bu konuda açıklamalarda bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte istikrar gücünün sahadaki görev alanının açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmakta. Keza Gazze'nin yönetiminin üstlenmesi öngörülen Filistin Komitesi ve Barış Kurulu konusunda da yasal ve siyasi çerçevenin net bir şekilde belirlenmesi gerekmekte. Mısır başta olmak üzere sürece katkı sağlayan ülkelerle bu konulardaki istişarelerimizi kesintisiz ve yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz. Uluslararası toplum Filistin'de Filistinlilerin yönetiminin esas olduğunu hatırda tutmak zorundadır. Gazze Filistin'in bir parçasıdır. Öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir. Bu anlayışla hareket edildiği takdirde tartışmalı tüm konuların çözümünün mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz" dedi.

'DOĞU AKDENİZ'İ REFAH BÖLGESİ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ'

Görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını vurgulayan Fidan, "Libya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına önem vermekteyiz. Libyalıların önderliği ve sahipliğinde atılacak adımları desteklemeye de devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'i ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine ve hakkaniyet ilkesine saygı duyulan bir istikrar ve refah bölgesi olarak görmek istiyoruz. Bu konularda Mısır'la beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu konudaki irademiz de tam. Sudan konusunda Mısır ve Arap Ligi ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. El Faşir şehri başta olmak üzere Sudan'da devam eden çatışmalardan derin endişe ve üzüntü duyuyoruz. Ülkedeki tüm çatışmaların derhal sona erdirilmesi, sivillere yönelik saldırıların durdurulması, insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Sudan'ın birliğinin, toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının korunması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Suriye'nin bölgesel ve uluslararası alanda elde etmekte olduğu konum son derece memnuniyet vericidir. Sayın Şara'nın Washington'u ziyaret etmesi bu bakımdan önemli bir gelişme teşkil etmiştir. Suriye'nin DEAŞ'la mücadele uluslararası koalisyonuna katılmasından da memnuniyet duymaktayız. Bu sayede Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik ortamının iyileştirilmesi için de ilave imkanlar ortaya çıkmıştır. Türkiye terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip Suriye vizyonuna destek sağlamaya devam edecektir. Türkiye ve Mısır'ın ortak çabaları milletlerimizin ve tüm bölgemizin barış, istikrar ve refahına hizmet etmektedir. Bu anlayışla yürüttüğümüz yakın işbirliğinin somut sonuçlar doğuracağına ve doğurmakta olduğunu da görüyoruz. Yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELERE KATILMA İMKANIMIZ OLDU'

ABD ziyareti ve oradaki temaslarına ilişkin soru üzerine Bakan Fidan, "Beyaz Saray'daki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Sayın Trump'la Sayın Şara arasında yapılan görüşmelerin bir kısmına katılma imkanımız oldu. Orada özellikle Türkiye'nin Suriye'deki kritik konulardaki pozisyonun ne olduğunu açıkçası ortaya koyma imkanımız oldu. Amerika, Suriye ve Türkiye işbirliğinde bu sorunlara nasıl çözüm getirilebilir, özellikle ülkenin birliği, bütünlüğü meselesiyle ilgili neler yapılabilir bu konu önemliydi" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Fidan ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Abdulati, iki ülke arasında işbirliği, koordinasyon ve istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaların olduğunu belirtti.