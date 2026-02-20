Bakan Fidan: "(Gazze'de) Her alanda katkı vermeye hazırız"

Gazze Barış Kurulu'nun ABD'nin başkenti Washington'daki ilk toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarının ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında, " Gazze'nin yeniden inşasından güvenliğine kadar her alanda katkı vermeye hazırız" dedi.

Gazze Barış Kurulu'nun ABD Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirilen ilk toplantısına Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sonrasında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fidan, toplantının somut katkılar açısından önemli bir eşik olduğunu belirterek, Türkiye'nin Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde her alanda destek vermeye hazır olduğunu vurguladı. Toplantıya ilişkin değerlendirmesi sorulan Fidan, sürecin önemine dikkat çekerek, "Bugün ifade ettiğiniz gibi Washington'da önemli bir toplantıya katıldık. Esasen Barış Kurulu'nun bu ilk toplantısı için Cumhurbaşkanımıza davetiye gönderilmişti. Biz onu temsilen katıldık. Bu devlet başkanları ve hükümet başkanları düzeyinde yapılan bir kurul toplantısıydı" dedi.

Kurulun ilk toplantısı olması nedeniyle törensel bir yönünün bulunduğunu belirten Bakan Fidan görüşmeyi, tarafların maddi katkının yanı sıra Gazze Şeridi'nde görev yapması beklenen Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) yapılacak muhtemel askeri katkıların beyan edildiği bir platform olarak nitelendirdi. Fidan toplantıya ilişkin, "Bu türden bir somut çıktı sağlaması açısından önemli" dedi.

Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına girildiğini belirten Fidan, "Barış planının ikinci aşamasında özellikle Gazze'nin yeniden inşası, imarı söz konusu. Bu yapılırken Gazze'deki yerel yönetim organlarının yeniden ayağa kaldırılması meselesi önemli. Bütün bunlar için bir bütçeye ihtiyaç var. Bugün bu manada önemli bir eşik aşıldı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hassasiyetin sürmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "Biz temas grubu olarak hem kendi aramızdaki iç koordinasyonumuzla hem de Barış Kurulu'na yaptığımız katkılarla barışın sağlanması, Gazze'deki durumun iyileştirmesi için yoğun bir mesai göstermekteyiz. Burada uluslararası kamuoyunun hassasiyetinin devam etmesi gerekiyor. Hiçbir şekilde unutmamak, gevşememek, rahatlamamak gerekiyor" açıklamasını yaptı. Bakan Fidan, aksi takdirde bölgede yeniden katliamlara, açlığa ve sefilliğe dönülmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Gazzeli kardeşlerimiz için büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza, mücadele ruhuyla devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Gazze'ye somut katkıları

Bakan Fidan, Türkiye'nin yeniden inşa ve insani yardım alanındaki rolüne ilişkin, "Önümüzdeki günlerde ne gibi somut adımlar beklemeliyiz, Türkiye'nin rolünü nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna yanıt olarak, yardımların kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirterek, "İnsani yardımlar konusunda ilk günden itibaren kesintisiz bir çabamız var. Türkiye bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle bu konuda bir seferberlik ruhu içerisinde hareket etmekte. Bugün de bir gemimiz Filistin'e yardım malzemesi götürmek üzere Mısır Limanı'na ulaştı. Bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla birlikte konteyner gönderimi planlandığını kaydeden Fidan, "Diğer taraftan şimdi Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla içeriye özellikle depremlerde çok işimize yarayan konteynırların göndermesi hususunda bir girişimimiz var. İlk etapta 20 bin konteyner söz konusu. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın çok hassasiyeti var. Tabii konteynerler metal olduğu için İsraillerin bunu kabul etmede epey bir çekinceleri oluyor. Bugün onunla da ilgili epey bir görüşmemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık yardımları ve sahra hastanelerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Fidan, "Sağlık yardımları gerek Türkiye'ye yaralı getirip tedavi edilmesi gerek orada sahra hastanesi ile hizmet verilmesi yönünde Sağlık Bakanlığımızın da çalışmaları var. Bütün bu çalışmalar koordine ediliyor" dedi.

Gazze'de oluşturulan teknik yönetim yapısına değinen Fidan, "Özellikle ikinci aşamada 15 komite üyesinden oluşan Filistin Teknik Yönetim Komitesi var, Bunlar bir hükümet gibi düşünülebilir. Her komiteye de bir bakanlık var. Komite Başkanı da Başbakan gibi çalışıyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'da ağırladık kendisini malumunuz. Ankara'dayken Cumhurbaşkanımız da İstanbul'daydı. Hafta sonu telefonla görüştü kendileri. Cumhurbaşkanımız da orada kendi perspektifini Doktor Ali Şaat'a uzun uzun anlattı" ifadelerini kullandı.

"Bizim gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç var"

Yerel kapasitenin yeniden oluşturulmasının önemine işaret eden Fidan, "Burada esas olan Gazze yeniden ayağa kalkarken yerel yönetim organlarının halka götüreceği temel hizmet unsurlarında ciddi bir kapasiteye ihtiyacı var. Yani burada her şey yıkılmış durumda. Bu kapasitenin ayağa kalkması için bizim gibi ülkelerin desteğine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, sağlık, eğitim ve benzeri konulardaki yardımları her türlü şekilde yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Çalışmaların güvenlik boyutuna da değinen Fidan, "İkincisi, bir polis gücü eğitimi başlıyor şu anda. Polis gücü oluşturulacak ki Gazze'deki yaklaşık 2 milyon insanın yerel güvenlik ve emniyet hizmetleri sağlanabilsin. Buna yönelik polis gücüne eğitim verme konusunda bizim de taahhüdümüz var ve istikrar gücüne taraflar kabul ederse asker gönderme konusunda da Cumhurbaşkanımızın iradesi var" dedi.

"Her türlü katkıyı vermeye hazırız"

Türkiye'nin yaklaşımını özetleyen Fidan, "Biz aslında şu mesajı veriyoruz. İster insani yardım olsun, ister Gazze'nin yönetimi olsun, altyapı ve üst yapı hizmetleri olsun, ister istikrar gücüne katkı olsun, bütün bu alanlarda her türlü katkıyı vermeye hazırız. Müsait olan her alanda biz hiç beklemeden katkımızı veriyoruz açıkçası" ifadelerini kullandı.

İran-ABD gerilimi

Basın toplantısında, "İran ve ABD arasındaki gerilim bağlamında bölgedeki son gelişmelere dair yorumunuz nasıl olur?" sorusunu da yanıtlayan Fidan, diplomatik temasların sürdüğünü belirterek, "Bu da yakından takip ettiğimiz bir konu. Şu anda İstanbul'da başlayan süreçte Amerikalılarla İranlılar tekrar konuşmaya başladılar. Bu fevkalade önemli bir gelişme. İstanbul'daki ortaya koyduğumuz çabadan sonra iki defa bir araya geldiler" dedi.

ABD'de konuya ilişkin temaslarda bulunduğunu belirten Fidan, müzakereler için umut verici sinyaller olduğunu belirtti. Bakan Fidan, "Şimdi esas itibariyle aslında umutlu olmak için neden çok. Özellikle nükleer dosyada bir neticeye ulaşırlar. Ama diğer tarafta askeri hareketliliğin de arttığını bir taraftan gözlemliyoruz. Tabii bu askeri hareketlilik muhtemel, yani devam eden müzakerelere bir baskı yapma amacı mı taşıyor, yoksa önceden kararı verilmiş bir askeri harekatın hazırlığı mı, bunu da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarafların tutumuna ilişkin düşüncelerini paylaşan Fidan, "Dileğimiz askeri bir operasyona, savaşa gerek kalmadan tarafların burada gerçekten bir müzakereye ulaşmaları. Şu anki konuşmalarda arabulucu olan Umman tarafıyla konuştum, Amerika tarafıyla konuştum, İran tarafıyla, yani taraflar şu ana kadar olmadık derecede özellikle belli somut konuları ilerletmede olumlu sinyaller veriyorlar. Ama bu pratikte uygulanabilir hale nasıl gelir, ne zaman gelir, taraflar bununla ilgili nasıl bir algı içinde olur ve bu algı onların bir sonraki aşamada ne yapacaklarını nasıl yönlendirir, tam o kritik eşikteyiz şu anda. Yani onu dikkatle takip etmek gerekiyor" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı