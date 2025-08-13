Bakan Ersoy: 'Terörle, çatışmayla, gözyaşıyla kaybın her türlüsü fazlasıyla yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörle, çatışmayla, göz yaşıyla kaybın her türlüsü fazlasıyla yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi. Tunceli dendiğinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde insanların aklına bu hazinenin içerdiği güzellikler gelmelidir. Artık insanlar huzur bulmak, doğayla baş başa kalmak, kültür rotalarını keşfetmek, inanç turizmini yaşamak için nereye gitmeliyiz dediğinde ilk akla gelen yerlerden biri Tunceli olmalıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye geçti. İlk olarak valiliğe geçen ve çalışmalar hakkında Vali Şefik Aygöl'den bilgi alan Bakan Ersoy, açıklamalarda bulundu.

Tunceli'nin kültür ve turizm alanında tam anlamıyla bir hazine olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Artık bu hazinenin daha fazla gizli kalmaması gerekiyor. Bize düşen görev bu hazinenin keşfedilmesini katkı sağlamaktır. Gittiğim yerlerde 'kaybedecek bir dakikamız bile yok' diyorum, gerçekten de öyle. Terörle, çatışmayla, göz yaşıyla kaybın her türlüsü fazlasıyla yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi. Tunceli dendiğinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde insanların aklına bu hazinenin içerdiği güzellikler gelmelidir. Artık insanlar huzur bulmak, doğayla baş başa kalmak, kültür rotalarını keşfetmek, inanç turizmini yaşamak için nereye gitmeliyiz dediğinde ilk akla gelen yerlerden biri Tunceli olmalıdır. Bu şehirde yaşayan, bu şehri seven, bu şehrin insanının refahını düşünen, gençlerin geleceğe güvenle bakmasını isteyen herkesin kendine şu soruyu sorması gerekir; turistler için Tunceli'yi nasıl ilk akla gelen yerlerden birisi haline getirebiliriz. Biz 200'e yakın ülkede ülkemizin ve şehirlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Biz Almanya'da, Brezilya'da, Rusya'da, Amerika'da ülkemizin, Tunceli'nin reklamını yaparken, şehrimiz yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazır hale getirmeliyiz" diye konuştu.

"Tuncelimizin dört bir yanı eşi benzeri olmayan güzelliklerle dolu. Bizler de bu değerleri koruyarak geleceğe taşımak ve turizme kazandırmak konusunda adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullanan Ersoy, "Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri gibi yüksek biyolojik çeşitlilik ve endemik türlere sahip doğal varlıkları, geleneksel köy mimarisi, Alevi inanç merkezleri, organik tarım ürünleri ve güçlü kooperatifleşme deneyimi ile sürdürülebilir turizm açısından önemli potansiyele sahip olan Ovacık ilçemizi bu çalışmalarda önceliklendirdik. Çünkü mevcut eko-turizm altyapısı, yerel gastronomik ürün çeşitliliği, ve kadın kooperatifleri gibi sivil yapılar adım atarken bizim elimizi oldukça güçlendiren unsurlar. Doğal miras açısından bu coğrafya tartışılmaz. Korunan alanlar, yüksek biyolojik çeşitlilik bilinen bir gerçek. Kültürel miras açısından inanç turizmine elverişli bir ortam söz konusu, bölgenin organik tarım potansiyelini bilmeyen yoktur, bunlara eko-turizm potansiyelini de eklediğimiz zaman karşımızda oldukça güçlü bir bölge bulunmakta. Bizlerin ilk olarak yapması gereken, sürdürülebilir turizm master planının hazırlanması. Bu konuda yetkinliğe sahip Kapadokya Üniversitesi ön değerlendirmesini eylül ayı sonuna kadar tamamlayacak ve yol haritamız belirlenecek. Bölgenin atık yönetimi ve geri dönüşüm alt yapısını da hazır hale getirmeliyiz. Bu noktada somut hedefler belirledik. Sürdürülebilir Küresel Turizm Konseyi yani GSTC kriterlerine uygun Destinasyon Değerlendirme Çalışması eylül ayı sonunda tamamlanacak. 2025 yılı sonuna kadar olan sürede ise bölgedeki tüm konaklama tesislerinin ikinci aşama sertifikasyonunun tamamlanmasını hedefliyoruz. 2026 yılı için de 3 temel hedefimiz var. Öncelikle bölgenin Birleşmiş Milletler'in En İyi Turizm Köyü listesine dahil olması, Cittaslow yani Sakin Şehir ağına üyeliği için gerekenleri yapacağız. En az üç tematik rotayı belirleyip hayata geçireceğiz. Bölgemizin kamp ve karavan turizmi potansiyeli ortada. Tematik festivaller ve doğa sporu etkinlikleriyle bu potansiyeli destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. İnşallah hep birlikte bu sürece katkı sağlayarak Tunceli'ye olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Pertek ilçesine bağlı Tozkoparan köyünde devam eden kazı alanını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Buranın ardından merkeze bağlı Yolkonak köyünde bulunan Sorpiyan cemevini ziyaret eden Ersoy, daha sonra cemevi bahçesine fidan dikti. Burada hatıra fotoğrafı da çektiren Bakan Ersoy, daha sonra kent ziyaretini tamamlayarak Elazığ'a geçti. - TUNCELİ