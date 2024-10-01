Bakan Ersoy: Tatar Toplumu Türkiye ve Finlandiya İlişkisinde Önemli Bir Aktör

Bakan Ersoy: "Tatar toplumu Türkiye ve Finlandiya ilişkisinde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Finlandiya'daki 13 bin 500 nüfuslu Türk diasporası ve 130 bin nüfusa yakın Müslüman toplum ile birlikte Tatar toplumu da Türkiye ve Finlandiya ilişkisinde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır" dedi.

Türkiye ile Finlandiya diplomatik ilişkilerinin 100. yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yayımlanan "Finlandiya Tatarları" kitabının tanıtım programı ve sergi açılışı Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi.

YTB'nin Ankara'daki binasında gerçekleşen programda konuşan Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ve Finlandiya arasında 1924'te imzalanan dostluk antlaşmasının 100. yılında gerçekleştirdikleri ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilere güçlü bir katkı sunmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

"Türkiye, güçlü ve zengin bir kültürel birikimin sahibi"

Anadolu coğrafyasının tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Ersoy, "Türkiye, güçlü ve zengin bir kültürel birikimin sahibi ve temsilcisi durumundadır. Cumhuriyetimiz bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın tescili ve devletler zincirinin son halkasıdır. Balkanlardan Kafkasya'ya Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar uzanan kültür ve medeniyet ufkumuz asırlık bir süreçte müşterek bir kültürü paylaştığımız soydaş ve akraba topluluklarımızı ihtiva ediyor" diye konuştu.

YTB'yi işaret eden Ersoy, "Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığımız tam da bu noktada çok önemli bir rol üstleniyor. Başkanlığımız kardeş topluluklar ile ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik bağlarını güçlendirirken gönül coğrafyamıza önemli katkılar sunuyor" şeklinde konuştu.

"Tatar toplumu Türkiye ve Finlandiya ilişkisinde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır"

Ersoy, "Finlandiya'daki 13 bin 500 nüfuslu Türk diasporası ve 130 bin nüfusa yakın Müslüman toplum ile birlikte Tatar toplumu da Türkiye ve Finlandiya ilişkisinde önemli bir aktör olarak öne çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Program YTB Başkanı Abdullah Eren'in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'a hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.