Bakan Ersoy: Hacı Bektaş Veli'nin Öğretisi Bugün de Yol Gösteriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin insanı yaşatmayı merkeze alan, gönül yapmayı, hak ve adaleti, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı esas alan öğretisinin bugün de yol gösterdiğini belirterek, "O yıllarda bu topraklara sirayet etmiş nefsi hastalıklar bugün ırkçılıkla, ötekileştirmeyle, hoşgörüsüzlükle şiddetini artırmış; küresel düzeyde insanlığın belini büker olmuştur. O halde hastalık belli, şifa da, şifacı da bellidir. İnsanlığa gereken reçete açıktır: 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Programda konuşan Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin günümüz dünyasında yaşanan sorunlara karşı önemli mesajlar taşıdığını söyledi. "Hünkar'ın ocağında yine cem olduk" diyerek konuşmasına başlayan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin "Ara, bul" sözünün insanı aklını kullanmaya, sorgulamaya ve doğruya ulaşmaya çağırdığını ifade etti. Ersoy, kişinin arayışa önce kendisinden başlaması gerektiğini belirterek, "Önce kendini bilmeli, özüne vakıf olmalıdır. Kendine vakıf olan insana vakıf olur" dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya geldiği dönemin Moğol akınlarının gölgesinde, korku ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönem olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, günümüz dünyasında da benzer sorunların farklı biçimlerde yaşandığını söyledi. Ersoy, "O yıllarda bu topraklara sirayet etmiş nefsi hastalıklar bugün ırkçılıkla, ötekileştirmeyle, hoşgörüsüzlükle şiddetini artırmış; küresel düzeyde insanlığın belini büker olmuştur. O halde hastalık belli, şifa da, şifacı da bellidir. İnsanlığa gereken reçete açıktır: 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım'" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin mirasının kültür hazinesinin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu dile getiren Ersoy, onun insanı yaşatmayı merkeze alan, gönül yapmayı, hak ve adaleti, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı esas alan öğretisinin bugün de yol gösterdiğini belirtti. Bakan Ersoy, "Biz bugün bu çatı altında 'Birlik için sözümüz var' diyorsak ayrı gayrımız olduğu için değil, tam aksine bir ve beraber olduğumuz ve bunu korumanın iradesini taşıdığımız içindir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak medeniyet mirasının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını temel sorumluluklardan biri olarak gördüklerini ifade eden Ersoy, Alevi-Bektaşi kültürünün Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biri olduğunu söyledi. Ersoy, "Alevi-Bektaşi kültürü; deyişleriyle, nefesleriyle, semahlarıyla, musikisiyle, erkanıyla, ocak sistemiyle ve sözlü geleneğiyle Anadolu'nun en köklü kültürel miraslarından biridir" diye konuştu.

Bu mirasın bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın faaliyetlerinin de bu mirasın doğru anlaşılması ve geleceğe taşınması açısından önem taşıdığını belirtti.

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Hacı Bektaş Veli'yi ebediyete irtihalinin 755'inci yıl dönümünde rahmetle andığını belirterek, "Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin insanı, merhameti, şefkati, kardeşliği yücelten mesajları birer rehberdir" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin "72 millete bir nazarla bakma" anlayışına dikkat çeken Erdoğan, bu mesajlara sıkı sıkıya sarılarak millete ve tüm insanlığa hizmet etmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısının milletin ebedi kardeşliğinin manası olduğunu belirterek, "Bu topraklar geçmişte olduğu gibi bugün de büyük gönül erenlerinin, hak dostlarının, iyiliği ve güzeli öğütleyen mesajlarına sahip çıkacak. Dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de barış, huzur ve birlikte yaşama kararlılığını yine muhafaza edecektir" dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" sözünü hatırlatan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında bir araya gelenlere teşekkür etti. Erdoğan mesajında, "Eserleri, nasihatleri ve mesajlarıyla her zaman yol göstericilerimiz arasında yer alan Hacı Bektaş Veli ve tüm gönül erenlerini rahmetle yad ediyorum. Anma etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı