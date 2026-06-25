İçişleri Bakanı: Huzurun yüzyılı için kararlılıkla çalışacağız

Ankara'da düzenlenen 32. Dönem Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılını, huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Müdürlükleri (PMYO) 2025 - 2026 Eğitim Öğretim Yılı, 32. Dönem Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın katılımıyla, Gölbaşı'nda yer alan Özel Harekat Başkanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bugün devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve vatanımızın güvenliğine hizmet edecek polislerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 11 dost ve kardeş ülkeden 43 misafir polis amiri olmak üzere 2 bin 320'si kadın, 11 bin 290'ı erkek toplam 13 bin 610 öğrencimizi emniyet teşkilatımızın saflarımızı uğurluyoruz. Her biri inşallah devletimizin kudretini adaletle, milletimizin güvenliğini merhametle, üniformanın şerefini yüksek bir vazife şuuru ile temsil edecektir" dedi.

"Bu yol inançla yürüyenlerin, gecesini gündüzüne katanların, vatanı canından aziz bilenlerin yoludur"

Yeni mezun polislere hitap eden Bakan Çiftçi, "Bu yol inançla yürüyenlerin, gecesini gündüzüne katanların, vatanı canından aziz bilenlerin yoludur. Bu kutlu yolun cesur neferleri olan sizleri, vatan nöbetini omuzlamaya hazır olan her birinizi yürekten kutluyorum. Yolunuz açık, bahtınız aydınlık, cesaretiniz daim olsun" ifadelerine yer verdi.

Polis Akademisinin önemine değinen Bakan Çiftçi, "Türkiye Yüzyılını, huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük hedefin en güçlü taşıyıcılarından biri, iki asra yaklaşan tecrübesi, disiplini ve fedakarlığıyla emniyet teşkilatımızdır. Polis Akademimiz ise yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla, üstlendiği öncü görevlerle, Emniyet teşkilatımıza ve güvenlik vizyonumuza güç katmaktadır" diye konuştu.

Bin 816 öğrenci mezun oldu

Törende 531'i amir adayı toplam bin 816 yeni polis mezuniyet sevinci yaşadı. Törende yer alan mezunların 639'u kadın, bin 177'sini erkek polisler oluştururken, 11 farklı ülkeden gelen 43 yabancı mezunlar da eğitimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını aldı. Yurt genelindeki toplam mezun ise 13 bin 610 olarak belirtildi.

Dereceye giren polislere diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim etti

Tören mangasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamasıyla başlayan program sırasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, dönem birincisi Ali Çakır'ın konuşması ve yaş kütüğüne isminin çakılması, Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ile Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın konuşmaları, dereceye giren polislere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından diplomalarının verilmesi ve mezunların yemini sonrası Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un ettiği duayla sona erdi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve bazı milletvekilleri ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı