Bakan Çavuşoğlu: Bugün Türkiye akıllı güçtür

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye var. 21 yılda dışa bağımlılığı azalttıkça sahada da, masada da daha güçlüyüz. Artık başkalarının kurduğu oyunları takip eden bir Türkiye yok. Artık masayı kuran, oyunun kurallarını belirleyen bir Türkiye var. Bugün Türkiye akıllı güçtür" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur'un Bucak ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, 28'inci dönem milletvekili adayları Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz, Volkan Mengi ve partililerle birlikte Üçgen Kavşak'tan başlayıp Cumhuriyet Caddesi'ndeki SKM'ye kadar esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ve vatandaşlardan seçimlerde destek isteyerek, bayramlarını kutlayan Bakan Çavuşoğlu, sonrasında SKM'nin açılışına katıldı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmalardan sonra AK Parti Bucak SKM açılışını gerçekleştirdi.