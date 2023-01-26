Bakan Bozdağ: Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansız

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bizim seçim sistemimize göre, Türk Seçim Kanunu'na göre seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. Kim bunu söylüyorsa 'Mümkün' diyorsa ya Türk Seçim Kanunu'nu bilmiyor ya da şimdiden seçim yenilgisine bahane uydurmak için altyapı oluşturuyordur" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelirken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya güvenmediği yönündeki açıklamasıyla ilgili YSK'nın, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarının başında geldiğini belirterek "YSK, bugüne kadar pek çok seçim yönetmiş ve bu seçimler hem uluslararası gözlemciler tarafından hem de Türk seçmeni ve Türk siyasi partileri tarafından da sonuçları itibarıyla takdir edilmiş, benimsenmiştir. Bir defa Türk seçim sistemine göre seçimleri siyasi partiler yapar. YSK organizasyon yapar. Seçim süreçleriyle ilgili ihtilaflar, usulsüzlükler, yolsuzluklar, şikayetler olduğu zaman bunları inceler, denetler ve karara bağlar. Her sandık başında belli sayıda siyasi partilerin temsilcisi var, müşahitleri var. Oy pusulasını biri veriyor, kimliği biri kontrol ediyor, imzayı biri kontrol ediyor. Dolayısıyla seçimleri yapanlar, sandıkta vatandaşın oyunu kullanmasını sağlayanların her birisi siyasi partilerin temsilcileridir. Sayım, döküm, tasnif bunların tutanağı ve bağlanıp imza altına alınması siyasi parti temsilcileri ile birlikte yapılıyor" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, 28 Şubat davası tutukluları İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in cezalarının Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılmasına ilişkin, "İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'le ilgili Adli Tıp Kurumu 'kocamışlık hali' raporu vermiştir. Dolayısıyla bu rapora istinaden Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'daki yetkisini kullanmış ve cezalarının kaldırılmasına karar vermiştir. Hakkı Kılınç Paşa ile ilgili de Adli Kıp Kurumu 'kocamışlık hali'ne dair bir rapor verdi. Onu da biz Cumhurbaşkanı'na daha yeni gönderdik. O da Cumhurbaşkanlığı'na gidecektir" dedi.