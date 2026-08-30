Bakan Bak: 'Bu topraklarda bayrak inmez, ezan susmaz'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Burada yeni Cumhuriyetin temelleri atılmış, batılı ülkelere, işgalci ülkelere Türk milleti şunu söylemiştir; biz asla esir düşmeyiz, kimse bizi esir alamaz, vatanımızı koruruz ve bu topraklarda, bu coğrafyada bayrak inmez, ezan susmaz herkese bunu anlatmıştır burası" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen kutlama programına katıldı. Programda Bakan Aşkın Bak'ın yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile vatandaşlar yer aldı.

ZAFER ABİDESİ'NDE TÖREN

Zafer Abidesi'nde çelenk konulmasıyla başlayan törenler, askerlerin katılımcılara 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni anlatmasıyla devam etti. Bakan Bak, daha sonra beraberindeki protokol ile birlikte kutlama törenlerinin gerçekleştirileceği Zafertepe Çalköy tören alanına kadar yürüdü. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

'BU ŞANLI ZAFERİ HEP BİRLİKTE KUTLUYORUZ'

Her yıl geldiği törenlere katılımın yoğun olması ve gençlerin de programlarda yer almasının çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Vatandaşlarımızı, gençlerimizi yürekten kutluyorum. Her yıl burada coşkuyla, heyecanla on binler, yüz binler geliyor. Çocuklarınızı alıp geliyorsunuz. Bu şanlı zaferi hep beraber kutluyoruz. İyi ki varsınız, işte bu millet, bu vatan sizin gibi vatandaşlarıyla güçlü. Çocuklarınızı alıp buraya getiriyorsunuz, burada yaşanan muhteşem zaferi onlara gösteriyorsunuz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak organizasyonla gençlerimizle beraber buradayız" dedi.

'BİZ ASLA ESİR DÜŞMEYİZ'

Bakan Aşkın Bak, "Tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Burada yeni Cumhuriyetin temelleri atılmış, batılı ülkelere, işgalci ülkelere Türk milleti şunu söylemiştir; biz asla esir düşmeyiz, kimse bizi esir alamaz, vatanımızı koruruz ve bu topraklarda, bu coğrafyada bayrak inmez, ezan susmaz herkese bunu anlatmıştır burası. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bu gururu yaşatan muhteşem zaferi, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE ARTIK ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Türkiye'nin artık güçlenen bir ülke olduğunu anlatan Bakan Bak, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Ordusuyla, savunma sanayisiyle, yatırımları, dış politikasıyla bölgede güçlü Türkiye var. Savaş uçağını yapan, Altay tankını yapan, Anadolu gemisiyle beraber Türk ordusu var, Türk milleti var. Geçen hafta Gölcük'te Mavi Vatan toplantısına katıldık. Orada donanmamızın gücünü gördük. Yapılan teknolojik yatırımları gördük. İşte böyle bir Türkiye var. O zaman silahı, malzemesi olmayan bir ülkeyken şimdi çok daha güçlü noktalara geldik. Ama o zaman ne vardı biliyor musunuz? İman vardı, vatan sevgisi vardı. Kahraman Türk milleti vardı, tüm dünyaya şunu gösteriler; Türkler asla esir düşmez, Türkler asla esaret altında yaşamaz. İşte bugün de bu kutlu zaferi kutluyoruz" dedi. Bakan Bak'ın konuşmasının ardından çeşitli tiyatro gösterileri katılımcılara sunuldu. Askeri birliklerin geçişiyle son bulan törende, coşku Türk Yıldızları'nın yaptığı nefes kesen gösteriyle doruğa ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı