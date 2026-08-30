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Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz

Sezona fırtına gibi girdiler! 90. dakikada 1-0 olan maçın skoru inanılmaz
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, sezona fırtına gibi başladı. Ligin 4. haftasında Batman Petrolspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u 90+1 ve 90+4'te bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

  • Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi.
  • Batman Petrolspor, 1-0 geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında Gökhan Karadeniz ve Benny'nin golleriyle 2-1 kazandı.
  • Bu sonuçla Batman Petrolspor, ligin liderlik koltuğuna oturdu.

Trendyol 1. Lig’e fırtına gibi bir başlangıç yapan Batman Petrolspor, ligin 4. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor karşısında unutulmaz bir zafere imza attı. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadelede ev sahibi ekip, 1-0 geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazanmasını bildi.

MANAJ ÖNE GEÇİRDİ, BATMAN PETROLSPOR PES ETMEDİ

Mücadelenin 32. dakikasında konuk ekip Sivasspor, yıldız golcüsü Rey Manaj'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda oyundaki ağırlığını artıran ve taraftarının desteğiyle baskısını iyice tırmandıran Batman Petrolspor, aradığı golleri mücadelenin son anlarında buldu.

UZATMA ANLARINDA 2 GOL

Maçın sonuna eklenen uzatma bölümünde adeta bir mucize gerçekleşti. 90+2'de gelişen Batman Petrolspor atağında sahneye çıkan Gökhan Karadeniz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skora dengeyi getirdi. Beraberlik golünün hemen 2 dakika sonrasında baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Benny, attığı kritik golle takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı ve stadyumu bayram yerine çevirdi. Bu sonuçla birlikte Batman Petrolspor liderlik koltuğuna oturdu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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