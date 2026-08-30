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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye araba çarptı
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe'ye maç sonrası gittiği İzmir'de araba çarptı. Bacağında kırık tespit edilen Bahçetepe'nin tedavisi devam ediyor.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'in Çeşme ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

BORA BAHÇETEPE'YE ARABA ÇARPTI

Alaçatı Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında otomobilden inen Bahçetepe'ye, A.Ç'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bacağından yaralanan Bahçetepe için bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Bahçetepe, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağında kırık tespit edilen Bahçetepe'nin bilincinin açık olduğu ve tedavisinin serviste sürdüğü öğrenildi. Olaya karışan otomobil sürücüsünün polis merkezinde ifadesine başvurulduğu belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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