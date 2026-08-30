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Leao'dan transfer itirafı: Haziran ayından beri...

Leao'dan transfer itirafı: Haziran ayından beri...
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Galatasaray’ın 4 yıllığına kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, Galatasaray'ın kendisini haziran ayından bu yana transfer etmek istediğini belirterek "Galatasaray çok büyük kulüp. Geçen sezon şampiyon oldular. Ben de şampiyonluklar kazanmak için, taraftara bu duyguyu yaşatmak için buradayım" dedi.

  • Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu Rafael Leao ile transfer sözleşmesi imzaladı.
  • Leao, Galatasaray'ın kendisini haziran ayından beri transfer etmek için çaba gösterdiğini söyledi.
  • Leao, Galatasaray'da 27 numaralı formayı giyecek.

Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao, kendisini sarı-kırmızılı formaya bağlayan imzayı attı. 27 yaşındaki futbolcu imzanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 

''HAZİRAN AYINDAN BERİ..''

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Rafael Leao, "Galatasaray haziran ayından beri beni buraya getirmek için çok efor harcadı. İlgileri için çok teşekkür ederim. Galatasaray çok büyük kulüp. Geçen sezon şampiyon oldular. Ben de şampiyonluklar kazanmak için, taraftara bu duyguyu yaşatmak için buradayım. Büyük bir takım var zaten, çok büyük bir takım kuruluyor. Ben de buna katkı vermek istiyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Harika bir duygu. Onlara şunu söylemek istiyorum, Hem zevk vermek hem de gol ve asistlerimle katkı vermek istiyorum. Bu yüzden onlarla birlikte olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK: ''LEAO GÜÇ KATACAK''

Leao'yu Galatasaray'a getirebilmek için haziran ayından bu yana uğraştıklarını dile getiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, "Şu anda Galatasaray'ın futbolcusu kendisi. Galatasaray'a güç katacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunlarımızın içerisinde büyük katkısı olacağını düşünüyorum ve kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah Galatasaray'a büyük katkı vererek uzun yıllar hizmet edecek. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH KAVUKCU: ''27. ŞAMPİYONLUĞU ALACAĞIZ''

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu da "Leao 'aslan' demek. Aslan yuvasını buldu. Galatasaray'a geldi. Gerçekten uzun süre başkanımla beraber devamlı masada olduğumuz bir transferdi. Çok mutluyuz. 27 numarayı giyiyor. 27. şampiyonluğu alacağız ve üst üste 5. şampiyonluğumuz olacak. Hedefimiz bu. Hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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