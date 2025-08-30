CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak ittifak çıkışı: Bahçeli ile yol yürürüz
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son çıkışlarını değerlendirdi. İttifak sinyali veren Özel, "Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağıyla birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DW Türkçe'den Kıvanç El'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Özgür Özel, " Devlet Bahçeli'nin Selahattin Yılmaz soruşturması sonrası verdiği tepkiyle sizi eleştirdi. Siz de 'Özgürüm sana söylüyorum ittifak ortağım sen anla diyor aslında' dediniz. Kastınız tam olarak neydi? Cumhur İttifakı içerisinde bir tartışma mı görüyorsunuz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıtla karşılık verdi.

"TÜRKİYE'DE YAŞANANLAR BUNU ZEDELİYOR"

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın parçalanması, birbirine düşmesinden medet umuyor değilim" diyen Özel, "Bir gerçeklik var Devlet Bahçeli'nin de ısrarla savunduğu, MHP'nin ifade ettiği, Bahçeli'nin vurguladığı 'terörsüz demokratik Türkiye' süreci var. Biz demokrasi boyutunu da en az terör kadar önemsiyoruz. Demokrasinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığıdır. Türkiye'de yaşananlar bunu zedeliyor" ifadelerine yer verdi.

"BAHÇELİ'NİN TEPKİSİ İTTİFAK ORTAĞINADIR"

Bahçeli'nin asıl tepkisinin ittifak ortağına olduğunun altını çizen Özel, "Bahçeli'nin iddianame yazılması, tutuksuz yargılama gibi mesajları var. Devlet Bey'in söylemesi kıymetli. AK Parti de ittifak ortağı ile uyumlu olarak bunları söylese aralarından su sızmasın bana ne… AK Parti'de sessiz bir çoğunluk da böyle düşünüyor ama karar vericiler bu noktada değil. AK Parti'nin talimatlandırdığı ve siyasette yol temizliği yapan, Çağlayan'da görev yapan arkadaşlar var. Beyaz Toros ile fotoğraf verecek kadar gözleri döndü. Bahçeli'nin tepkisi ittifak ortağınadır. Hala aynı noktadayım, bunu siyaseti takip eden herkes bilir. Devlet Bey'in ittifak üzerindeki gücünü de düşününce, ittifak ortağını bir an önce bu davaların iddianamelerinin yazılması, yargılamaların başlaması noktasına çekmesini ümit ediyorum. 'Onlar kavga etsin birbirine düşsün biz aradan çıkalım' gibi bir derdim yok" dedi.

SÜRPRİZ İTTİFAK ÇIKIŞI

Sözlerinin devamında sürpriz bir "ittifak" çıkışına imza atan Özel, "Devlet Bey'in hukukun üstünlüğü, demokratikleşme ile ilgili beklentisi ve derdi ittifak ortağından birlikte yürüyemeyecek noktaya gelirse, biz demokrasi yolunda herkesle yürürüz ona da bir itirazım yok. Demokratik ve terörsüz Türkiye için biz herkesle yürürüz" şeklinde konuştu.

