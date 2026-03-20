Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Haber Videosunu İzle
Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yerli yarış arabalarını inceleyerek "Göktay-1" ve "Göktay-2" isimlerini verdi; araçların Türkiye'yi Avrupa'daki yarışlarda temsil etmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından geliştirilen yerli yarış arabası prototiplerini inceledi. Bahçeli, araçlara "Göktay-1" ve "Göktay-2" isimlerini verdi.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL EDECEKLER

Ülkü Ocakları üyeleriyle düzenlenen geleneksel kahvaltı programında bir araya gelen Bahçeli, İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından tasarlanan yarış araçlarını yakından inceledi. Geliştirilen prototiplerin bu yıl Türkiye'yi İtalya ve Almanya'daki yarışlarda temsil edeceği öğrenildi.

HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Ziyaret sırasında Bahçeli'ye "Dualı üç hilal tablosu" ile Ülkü Ocakları ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3 bin genci temsilen hazırlanan sertifika tablosu hediye edildi.

O anlardan kareler;

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına 'Göktay' ismini verdi

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına 'Göktay' ismini verdi

Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın yarış arabalarına 'Göktay' ismini verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
