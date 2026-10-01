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Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonunda Kurtulmuş'la sohbet etti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonuna katılarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile sohbet etti. Bahçeli, resepsiyonda ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek sohbet etti. Bahçeli, resepsiyonda ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile de bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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