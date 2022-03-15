Bahçeli: Tarihimize kirli demek namertliktir

DİYARBAKIR (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisinde, 'Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir' dediğini belirterek, "Tarihimize kirli demek namertliktir, nankörlüktür, vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir" dedi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanları için açıkladığı yasal düzenlemenin değerli ve sevindirici olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın her zaman hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının destekçisi olduğunu ifade eden Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin Covid-19 hastalığının şiddetlendiği dönemlerde vatandaşları korkuya sevk eden ve endişeleri körükleyen propagandalar yaptığını ve bunu da unutmadıklarını belirterek, "Bunlar mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yeminlerini çiğneyen, hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla zarar veren yüz karalarıdır. Şimdi de diyorlar ki, hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyorlarmış. Bilmiyorlar ki, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği veya gitmeyi düşündüğü yoktur. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa, o da Türk Tabipleri Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın" dedi.

Bahçeli, KIlıçdaroğlu'na geçen hafta üç soru sorduğunu hatırlatarak, "Bizim bir Twitter mesajımızı alıntılayarak emojiyle cevap vermiş. Sayın Kılıçdaroğlu, emojiyi bırak, ergenler gibi davranmaktan vazgeç, emelin nedir, hedefin nedir, kafanın içindeki asıl gündem nedir onu söyle, ondan bahset. Yanına alıp konuşturduğun bölücüler, devlete ve millete meydan okurken; çıtını çıkarmadın, sessizliğe çakıldın, zımnen de onayladın. Sözde Kürt sorununu tanıdığını, zilletin diğer partilerinin de aynı görüşte olduğunu açıkladın. Bir soru daha soruyorum; Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle görüştün mü? Eğer bu görüşme olduysa, teröristlere ümit verdin mi? Diyarbakır Cezaevi'nde sözde işkence görenleri hatırladın da şehitlerimize bir Fatiha okumayı hiç düşündün mü? Sayın Kılıçdaroğlu, sorularım açıktır. Anlamadığın bir yer varsa elbette sorabilir, detaylı bilgi isteyebilirsin. Süren kısıtlıdır, ek süre talebin olursa bunu da değerlendirmeye hazır olduğumu, cevap vermeme hakkının saklı bulunduğunu özellikle bilmende yarar vardır. Fakat şunu da bil ki; sükut ikrardan gelir, sorularıma cevap vermediğin zaman hepsine 'evet' dediğin kabul edilecektir. Emoji de seni kurtaramaz, kimlerin empozesi, kimlerin tekeli altında olduğunu artık gizleme şansın kalmamıştır" ifadelerini kullandı.