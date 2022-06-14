Bahçeli: Polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İstanbul Kadıköy'de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM'de yeri olamaz, bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, son günlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok il ve ilçede şiddetli yağışlardan dolayı hayatın durma noktasına geldiğini belirterek hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sel taşkınlarını ve doğan mağduriyetleri acınası bir acziyetle seyrettiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli, günlük hayatın zorluklarının farkında olduklarını, geçim sıkıntılarını da bildiklerini belirterek, "Ancak unutulmasın ki yoksulluk bir gün giderilir. Yağmacıdan bir gün hesap sorulur. Ancak vatan elden giderse ve millet bölünürse, bunun dönüşü yoktur, son pişmanlık ise fayda etmeyecektir. Ayrıntıdaki farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma noktalarına taşımamalıdır. Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane rejimdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır" dedi.