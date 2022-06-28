Bahçeli: Orman yakanlara idam cezası gelirse destek oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum. Bununla da kalmayıp, tasavvurdaki idam cezasının kadın cinayetlerini, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik ve esneklik içinde olmasını hassaten bekliyor ve ümit ediyorum" dedi.

Öte yandan Bahçeli, grup toplantısı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek bütçeden Cumhurbaşkanlığı ödeneğinin çıkarılmasına yönelik soruya, "İsabetli bir düşünce, bazı eleştirilere karşı isabetli bir karar" diye cevap verdi.