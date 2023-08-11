Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Devlet Bey bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım" sözleriyle yaptığı ittifak çağrısına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Devlet Bey üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" ifadesini kullandı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye ittifak çağrısını yayımladı. Mesajda, "Sayın Genel Başkanımız İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadeleri yer aldı. MHP'nin ittifak çağrısına yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın "Devlet Bey üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin" dedi.

MHP'DEN İYİ PARTİ'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

2019 yerel seçimlerinde ve 14 Mayıs'taki genel seçimlerde CHP ile Millet İttifakı'nın ana paydaşı olan İYİ Parti'nin bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu. CHP ile yeni bir ittifaka sıcak bakmayan İYİ Parti'ye MHP'den davet geldi.

"YEREL İKTİDARDA KOMŞU OLALIM ÜLKE HAYRINA"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'ten Hande Fırat'a Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yönelik mesajını gönderdi. Mesajda, Bahçeli, İYİ Parti'ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı yaptı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına."

İYİ PARTİ'DEN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINA İLK YANIT

İYİ Parti'nin bu çağrıya vereceği yanıt büyük merak konusu olurken, parti adına ilk açıklama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın'dan geldi. Tamga Türk sitesine açıklama yapan Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadesini kullandı.

TÜRKKAN: HERKES 26 AĞUSTOS'U BEKLESİN

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in yapacağı açıklamayı işaret ederek "Herkes 26 Ağustosu beklesin..!" ifadelerini kullandı.