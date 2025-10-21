Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hakikati söylemekten ve temsilden, hakikatin telaffuzundan tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Siyasetin mana ve muhtevasının, icra ve ifade muhtırasının hakikatle temellendiğini, hakkın ve halkın müdafaasıyla temerküz ettiğini belirten Bahçeli, hakikat neredeyse orada olduklarını, buna aralıksız ve aracı olarak devam edeceklerini dile getirdi.

Hakikatin tezahürü olan açık ve açıklayıcı sözlerini eğmeden, bükmeden, çelişkinin ve çekimserliğin yörüngesine girmeden seslendirmekten de vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Bahçeli, MHP'nin özünün doğru ve doğal, sözünün dobra ve donanımlı olduğunu kaydetti.

"Başkaları alınır veya gücenir" diye, "bazıları darılır veya küser", "kimileri rahatsız veya huzursuz olur" endişesiyle hakikati haykırmaktan asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Bahçeli, hakikati arayan, amaçlayan, hiç kimsenin gürültüye kulak asmayacağını, buna pabuç bırakmayacağını ifade etti.

Söylemek istediği birinci hakikatin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili olduğunu bildiren Bahçeli, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır; muhterem ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş katiyen yoktur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, pazar günü KKTC'nin 6. cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğini, seçmen sayısının 218 bin 313 kişi olduğunu, katılım oranının ise yüzde 62,83 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.

Seçimde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yeni cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Bahçeli, KKTC'ye "saygı, şükran ve taktirle anılacak hizmetleri" geçen Ersin Tatar'ın ise demokratik yarışta geride kaldığını anımsattı.

KKTC'de seçimin geçici sonucu belli olduğunda kamuoyu ile paylaştığı görüşlerini yineleyen Bahçeli, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde, "Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm" konulu önerinin oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet Meclisi'nin iradesi federasyon değil egemen eşitliğe dayanan iki devletli çözümün sağlanmasıdır." yaklaşımıyla kendilerinin ortaya koyduğu görüş arasında esasta hiçbir fark olmadığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maşeri vicdana tercüman olan bu haklı tespit ve teklifimizin akabinde 'Cumhur İttifakı'nda çatı uçtu, vazo çatladı, anlaşmazlıklar sertleşti, görüş ayrılıkları ayyuka çıktı' iddiaları ne kadar yaygın ve yoğun olsa da, Türkiye'nin hak ettiği huzurlu, güvenli ve refah dolu günlere ulaşasıya kadar çatlama, patlama, uçma, kaçma veya niyet okuyuculuğundan mülhem abuk sabuk ifadeler hükümsüz, itibarsız ve asılsızdır. Fakat herkesin aklını başına alarak, Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir, millet meselesidir, beka meselesidir, güvenlik meselesidir, onur ve şeref meselesidir. Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüme kapalı duran ve federasyon özlemlerine yeşil ışık yakan bir siyasi zihniyet ve iradenin geçmişin acı ve ıstırap veren olaylarını tekrar canlandırma ihtimali yabana atılamaması gereken yakın bir tehdittir. Kötümserler yalnızca tüneli görür. İyimserler tünelin sonundaki ışığı görür. Hakikat merceğinden bakanlar da hem tüneli, hem ışığı, hem de gelmesi muhtemel olan treni görür."

"Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir"

KKTC'de kalıcı, adil, sürdürülebilir barış ve huzurun sağlanması için egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Federasyona dümen kırmak demek Kıbrıs Türklüğünü asimilasyon çarkında israf etmek, milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, buna da hiç kimsenin, hiçbir siyaset önermesinin hakkının olmadığını dile getirerek, Kıbrıs Türklüğünün Türkiye Cumhuriyeti'yle ortak geleceğini darboğaza sokmanın ihanet ve cinayet olacağını bilmek ve görmenin mutlak bir gereklilik olduğunu söyledi.

Güvenlik garantisiyle Kıbrıs'taki Türk askeri varlığını federasyon gevelemesiyle tartışmaya açmak için müsait zaman ve zemin kollayanların çabasının boşuna, hevesinin beyhude olduğunu ifade eden Bahçeli, tarihi ve milli bir hakikatin hile, hıyanetle, dış bağlantılı ayak oyunlarıyla, Rumlara şirinlik yapan ucuz numaralarla tahribinin söz konusu edilemeyeceğini vurguladı.

Tarihi ve milli bir hakikatin önündeki aşılamayacak bariyerin "tarih, çekilen acılar, Türk milletinin egemen ve hükümran mazisi" olduğunu kaydeden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür, hep de böyle kalacaktır. Herkes aklını başına devşirip hesabını buna göre yapmalıdır. Kıbrıs, rahmetle andığım şehitlerimizin emaneti, Allah'tan uzun ömürler dilediğim gazi ve mücahitlerin, bunun yanında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın, kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Denktaş'ın, Merhum Fazıl Küçük'ün, elbette Kıbrıslı Türklerin aziz yadigarı, namus timsalidir. Tekraren ifade etmek gerekirse KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır."

3 Ekim 2017 tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "O zaman geldiğinde, şartlar oluştuğunda, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır." sözlerini anımsatan Bahçeli, "Bu görüş ve hedefimize sonuna kadar bağlı olmak kaydıyla, durumun aciliyetine binaen, şimdilik kısmi bir revize yaparak diyeceğim şudur; 81 Düzce'den sonra 82'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir." dedi.

Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türklüğünün arasına yuvalanan mandacı ve teslimiyetçi kimi EOKA ve ENOSİS muhipleri şahsımı ve partimizi hedef alarak, 'Size ne sonuçlardan. Sizi ne ilgilendiriyor' demek suretiyle ağız ve ahlak bozukluğunda seviyesiz ve dibe batan bir evreye geçmişlerdir. Bu gafiller iyi dinlesin; nasıl olsa Beşparmak Dağları'nda dökülen kanlar sizin değil. Nasıl olsa Akdeniz'de yankılanan çığlıklar sizden çıkmadı. Nasıl olsa 'Gelene ağam gidene paşam' demeye alışkınsınız. Hamd olsun, tarihsel hafızada taşıdığımız vatan topraklarıyla bağımızı ve ilgimizi manen, fikren ve hassaten hiç kesmedik çünkü biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz çünkü biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz çünkü biz Kıbrıs gündeme geldi mi 1571'den itibaren Türk milletinin hakimiyet, haysiyet, asalet ve adaletiyle sivrildiğini anlıyor, anlatıyor, bununla da övünüyoruz. Kıbrıs'taki seçimlerden size ne diyenler kimin kundağına sarıldı, kimin beşiğinde sallandı bilemem ama biz vatanı namus bilen, Kıbrıs'ı da namus addeden soylu bir duruşun, sorumlu bir duyuşun bıçkın ve Ülkücü seslenişiyiz. Bu seslenişin inanmış müellif ve müteyakkız neferleri olmayı da bihakkın ve nesiller boyunca sürdüreceğiz."

(Sürecek)