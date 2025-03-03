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Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

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DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini de telefonla aradığını söyledi. Buldan, "1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor" dedi.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından dikkat çeken gelişmeler yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevindeki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı telefonla aradı. DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Bahçeli'nin kendisini de telefonla aradığını söyledi.

BAHÇELİ, PERVİN BULDAN'I ARADI

Halk Tv'ye konuşan Buldan, MHP liderinin "Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım" dediğini aktardı.

"METNİ SİZİN OKUMANIZDAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYDUM"

Buldan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bahçeli teşekkür etti. 'Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum' dedi. Teşekkür ettim. Hep birlikte sürecin ilerleyebilmesi için birbirimize katkı sunmamız gerektiğini ifade ettim. Elinden geleni yapacağını söyledi. Sadece beni değil, Sırrı Süreyya Önder'i, Ahmet Türk'ü ve Tuncer Bakırhan'ı aradı.

"BUNU ÖCALAN DA ÇOK KIYMETLİ BULUYOR"

Biz şaşkınlığı şimdi değil, 1 Ekim'de yaşadık. O şaşkınlık yeni değil. 1 Ekim'de tokalaşma, 22 Ekim grup toplantısında yaptığı çağrı ve bizim kendisini ziyaretimizde söyledikleri... 1 Ekim itibariyle yaşananların sayın Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sürece bu kadar destek vermesi önemlidir. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor."

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla Dem Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü. Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti. İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarımuharremsahin1:

bu nasıl bir muhabbet , mide bulandırıcı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

bahçeli ülkesi için büyük sorumluluk alıyor ! bitsin istiyor bu savaş ! bunca hakareti biliyor ama kendini feda ediyor devleti için ! biz bunu unutmayız bahçeli reis büyüksün

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Haber YorumlarıTwister:

makarnacılar nerede eyyyy neredesiniz ?????

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

evinde oturmuş savaş devam etsin istiyorsunuz ! şehit çocuklarına birsey diyemeyiz haklısınız ama başka çocuklar babasız kalmayacak en azından onları kurtaralım

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Bravo bahçeli halkların kardeşliği

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Haber YorumlarıKaramürselli Deli Hamdi:

Bir insan, barıştan neden rahatsız olur. 40 senedir bu işten kimler nemalanmadı ki.. Olan insanımıza ve ülkemize oldu. Yıllardır kangren olmuş bir sorun bu. Ve artık bitmeli. Kardeşliğimizi bölemeyeceksiniz, Kendinize yeni malzeme arayın.

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Haber Yorumlarıfeyz bozan:

Sayın bahçeli barış istiyor bunun neyi yanlış helal olsun

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Haber Yorumlarıtycoon:

mhp liler çok gurursuz geliyor bana

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Haber YorumlarıAlper Selçuk:

Daha önce Erdoğan'a hakaret ediyordu, Erdoğan ile ittifak yaptı, sonra Dem partiye hakaret ediyordu, Dem parti ile işbirliği yapıyor. Şu aralar CHP'ye hakaret ediyor, demmekki gelecekte CHP'ye yanaşmaya çalışacak.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Serheldana Püsskevüt HERRR Bijiiiii

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