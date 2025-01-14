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Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

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MHP lideri Bahçeli, "DEM Parti'nin temasları memnuniyet vericidir. İmralı ile yapılacak ikinci görüşmenin ithamında, PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır" dedi. Bahçeli toplantının ardından ise "Gelişmeler uyumlu ve onurlu. İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak" açıklamasında bulundu.

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretlerine devam ederken önümüzdeki günlerde yapılacak 2. İmralı görüşmesi öncesinde MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

BAHÇELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "DEM Parti'nin temasları memnuniyet vericidir. DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin ithamında, PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı, hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ACİZ DEĞİLİZ, HARAP DEĞİLİZ, ZAYIF DEĞİLİZ"

Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir. Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz.

"12 ADA'NIN TÜRKİYE'SİZ YAŞAMASI TAM BİR HAYALDİR"

(Atina hükümetinin Ege adalarına 300 kilometre menzilli İsrail yapımı füze rampaları konuşlandırmayı planladığı iddiaları) Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Barışla herkesin kazanacağına inanıyorum.

Gerginliklerle yumuşamalar, uzaklıklarla yakınlaşmalar, istikrarlı ilişkilerle ani kopuşlar uluslararası ilişkilerde şekil değiştirmektedir. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Tarih bize diyor ki, batıda güçlü olmak, doğuda temin edilecek dirliğe ve güvenliğe bağlıdır. Aynı kaidenin coğrafyamızın kuzey ve güney istikametinde de geçerli olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır. Bugün bölgesel ve küresel mahiyetli bir buhran döneminin bütün emareleri görünmektedir. Böylesi bir dönemde 'altın ışık' Türkiye'yi ve Türk milletinin aydınlatmaktadır. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir.

"KAFASINI DEĞİŞTİREMEYENLER HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEZ"

Kötü anıların, kötülük saçan odakların, geleceğin parlak günlerini sis altında bırakmasına sabır ve tahammül göstermeyeceğiz. İhtiyatlı iyimserlikle devletimizin kutlu varlığına hiçbir halel getirmeyecek hakkaniyetli mücadelede inşallah çıta yükselteceğiz. Yeni yüzyılın esenliğini tesis edebilmek adına, fedakarlıksa istenen yerine getireceğiz. Biliyoruz ki değişimsiz gelişim olmaz. Kafasını değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Lider ülke Türkiye diyoruz, süper güç Türkiye'nin güneş gibi yükseldiği inancındayız. Hızımızı kesen bagajları boşaltmalıyız.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE HİÇBİR ZAMAN ŞAŞI BAKMADIK"

Ne yaptıysak kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik. Öteden beri Kürt kardeşlerimizi bizi kötülediler. Aramıza çomak sokmak istediler. Her yalan ve iftirayı tedavüle soktular. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu savunduk. 6 Haziran 2011'de Diyarbakır'da ne demiştim: "Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Washington'dakiler sizi benden daha çok sevemez, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Türk ile Kürt'ün alın yazısı bir yazılmıştır."

Biz bu görüşten taviz vermedik.Dağlarımızdaki eli silahlı eşkıyayı sürekli besliyorlar. Bir yanda Türk milleti var, diğer yanda Haçlı zihniyeti. Umuyorlar ki birbirimizden kopalım. İstiyorlar ki kardeş kavgasının tarafı olalım. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Biz birlikteyken amaçlarına ulaşamadılar, ulaşamayacaklarını da biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç istiyorlar. Emellerine muvaffak olamayacaklar, bizi asla bölemeyecekler. Kürt kardeşlerimizle aramıza kandan duvar çekmek için on yıllar boyunca faal olan hain bölücü örgütün sonu gelmiştir. PKK/YGP terör örgütü Kürt kardeşlerimizin ne vasisi ne de varlık beyanıdır. Bölücü terörün Türk-Kürt kardeşliğinin hançerleme teşebbüsleri artık çuvallamıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ŞAFAĞI SÖKMÜŞTÜR"

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür. DEM heyetinin temas ve ziyaretleri müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir.

"İMRALI İLE 2. GÖRÜŞMEDE PKK'NIN BİTTİĞİ AÇIKLANMALIDIR"

DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir. Fırat'ın doğusu terörden kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlandırılmalıdır. Bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın isteneceğini duyurmaları sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın cukka hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?

"VARSIN KUDURSUNLAR, ELBETTE AŞIYI VURACAK BİRİSİ ÇIKACAKTIR"

Biz hala olduğumuz yerdeyiz. 56 yıldır ne diyorsak oyuz. Çizgimizden ve ilkelerimizden ödün verecek kadar şuursuz hiç değiliz. Türk milliyetçiliğinden en ufak sapma göstermek fikri namusumuzu tartışmaya açmaktır ki bu bizim için kıyametin kopuşudur. Türklük varlığımızın şeref nişanesidir. Bin yıllık kardeşlik üzerinde titrediğimiz bu muazzam emanetimizdir. Bize vatanseverlik, milliyetçilik ahkamı kesmenin iştahında olan doymaz kursaklar, duymaz kulaklar, gelsinler virüs kapmış siyasi hal ve zihniyetlerini biraz da külahımıza anlatsınlar. Biz kardeşlik dedikçe kuduruyorlar. Varsın kudursunlar. Elbette aşıyı vuracak birisi çıkacaktır. Herkesin bir derdi var, kimi anlatır dilini yorar, kimi susar yüreğini yakar. Yüreğimiz yansa da dilimizi artık bunlara karşı yormayacağız. Emperyal güçlere ödün vermeden tarihi yeniden yazmanın kararındayız. Barışın kaybedeni, savaşın kazananı olmaz. O halde barışla herkesin kazanması için hazırız ve buradayız."

"GELİŞMELER UYUMLU VE ONURLU"

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından konuyla ilgili mikrofon uzatan gazetecilere ise "Gelişmeler uyumlu ve onurlu. İnşallah Türkiye terörsüz bir Türkiye olacak" açıklamasında bulundu.

Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (57)

Haber YorumlarıLouis Tay:

Başka ? Bu kadar kolaymış sen 40 yıldır neredeydin? 40 bin insan öldü niye şimdi konuşuyorsun?

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarımasteng aston:

Adi baris sureci gercekler ozerk bolge yeni anayasa ve buyuk israil adimlari.

Yorum Beğen153
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıAbdullah :

Bu iş madem bukadar kolaydi çözmesi niye bukadar insanın katliamına sebeb oldunuz niye çözmüyordunuz bak ne kadar kolaymış demek siz daha çok insan ölsün dediniz

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Allah'm şu bunak herifi acil al ülkeyi mahvedecek

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıPerwer:

İyi de kamuoyuna açıklanan bir şey yok. Sormazlar mı neden bu çağrıyı yapsınlar? Bahçeli, sen neler çeviriyorsun?

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMerxas:

Rojavanin geleceği için şimdilik idare edeceğiz.. yaşasın Rojava direnişi... dijmine baw a kala nabın doste lawa.

Yorum Beğen25
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Haber Yorumlarıİsmail Bulut:

büyük İsrail oyunu

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHalil SEZER:

İyice tamamen temizinden budadı bu s2k kafalı bahçeli

Yorum Beğen51
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Siyaseten fetöcüler hesap vermeden kimse bitti yalanına inanmasın malesef fetö ve gizli trolleri en güçlü devrini yaşıyorlar Terörist başından merhamet dilenmenin şehitlerimizin kanı uğruna gün gelir HESABI ÇETİN OLACAK Gençliğe Hitabe yi tekrar tekrar okuyun her şey orda tarif edilmiş

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAGA:

Apo için urgan atacağız diyenler şimdi apo ile ip atlıyorlar. siyaset böyle bir şey demek ki

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme4
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