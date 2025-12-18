Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci: AK Parti'den teklif geldi fakat...

Haberler.com yayınının konuğu olan Bağımsız İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz temmuz ayında kurucusu olduğu Gelecek Partisi'nden ayrılma kararı alan Temurci, 2024 yerel seçimlerinden sonra daveti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kendisine AK Parti'ye katılması yönünde bir teklif sunulduğunu belirtti.

Temurci'nin konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"ALTILI MASA DÖNEMİ, KEMAL BEY'İN ADAYLIK SÜRECİ GİBİ KONULARFİKİR AYRILIKLARINA SEBEBİYET VERDİ"

"Şimdi tabii bağımsız milletvekili olarak devam etmemizin nedeni; biz daha önce biliyorsunuz, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştik. Bu sürecin ardından siyasette yeni bir yol arayışı içerisine girdik.

Sonrasında Ahmet Davutoğlu hocamızla birlikte arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle, gayretle ve emekle Gelecek Partisi'ni kurduk. Gelecek Partisi'nin tabii hedefleri vardı, parti programı vardı. Hakikaten Türkiye'de son dönemde yazılmış ve Türkiye'nin bütün sorunlarına cevap üreten hem güçlü bir parti programı hem de güçlü bir kadrosu bulunuyordu.

Ancak süreç içerisinde özellikle Altılı Masa dönemi, Kemal Bey'in adaylık süreci ve genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul etmesi gibi konular; hem teşkilatlarımızda hem de bizde ciddi fikir ayrılıklarına sebebiyet verdi.

Yerel seçimlerden sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendirdik. Gelecek Partisi'ni yeniden kendi kuruluş kodlarına döndürmek, 'Evet hata yapabiliriz, siyasetçiler hata yapar, partiler yanlış iş birlikleri yapabilir' diyerek, kendi kimliğimizle yolumuza devam etmek istedik. Kendi teşkilatlarımızı büyüterek partiyi yeniden ayağa kaldıracak yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini savunduk.

"BİRLEŞME BEKLENTİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HEM DEVA PARTİSİ'NDE HEM DE SAADET PARTİSİ'NDE ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK"

Hatırlarsanız yerel seçimlerden sonra özellikle muhafazakâr, demokrat ve sağ kesimde yer alan, birbirine yakın partilerin birleşmesi, bütünleşmesi ve toplumun önüne güçlü bir alternatif konulması yönünde bir beklenti vardı. Bu beklentinin gerçekleşmesi için hem Gelecek Partisi'nde, hem DEVA Partisi'nde hem de Saadet Partisi'nde çeşitli çalışmalar yürüttük. Ancak yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde bunun gerçekleşme ihtimalinin olmadığını gördük.

Son kertede çok detaya girmek istemem. Siyasette en temel unsur insanların birbirine olan güvenidir. Bu güvende bir erozyon yaşandığında, orada bulunmak hem birlikte siyaset yaptığınız kişilere hem de kendinize haksızlık olur. Böyle bir sorun yaşandığında insan ilişkileri de ister istemez zarar görüyor. Siyaset, bazen tahmin edemediğiniz zorlukları ve karmaşık ilişkileri beraberinde getirebiliyor.

Bu nedenle biz müsaade isteyerek bağımsız milletvekili olarak yolumuza devam etme kararı aldık. Gelecek Partisi'ndeki dostlarımızın ve arkadaşlarımızın elbette başarılı olmasını isterim. Ancak Türkiye'de artık siyasetin dağılarak değil, bütünleşerek ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle yüzde 50 artı 1 sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde, toplumun önüne yeni ve güçlü bir alternatif koymak zorundayız.

Herkesin 'Ben' dediği bir ortamda, toplumda 'Biz' duygusunu oluşturmak mümkün değil. Bu nedenle stratejinin ayrışma üzerine değil, bütünleşme üzerine kurulması gerektiğini tekrar ifade ediyorum.

"2024 YEREL SEÇİMLERİNDEN SONRA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ ÜZERİNE KENDİLERİYLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİM"

2024 yerel seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine kendileriyle bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşme medyaya da yansıdı ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Görüşmenin ardından bazı medya kuruluşları ve mensupları tarafından çok ağır eleştirilere maruz kaldık.

Ben Tayyip Bey'le çok genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde bulunmuş biriyim. İl başkanlığı yapmış biriyim ve siyasette kendisinden müsaade isteyerek bu görevden ayrıldım. AK Parti'nin o günkü yol yürüyüşü ve siyaset tarzıyla ilgili eleştirilerimizi yaparak ayrıldık. Yoksa bizim kimliğimiz, siyasete bakışımız, vatan ve millet sevgimiz sorgulanacak şeyler değildir.

Rozetler değiştiğinde insanlar değişmez. Bazen ilkesel bir duruş sergilemek gerekir ve biz de bunu yaptık. Dolayısıyla ülkenin cumhurbaşkanı ve aynı zamanda hemşehrimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet ettik ve görüşmeye gittik.

Bu görüşme eleştirildi ancak daha sonra Türkiye'de 'Normalleşme' ve 'Yumuşama' söylemleri çerçevesinde siyasi liderlerin bir araya geldiğini gördük. Bana göre de olması gereken budur. Siyasette kutuplaşma ve kavga arttıkça toplum daha fazla ayrışır. Türkiye'yi yönetme iddiasında olan siyasi aktörlerin bir araya gelmesi, görüşmesi ve fikirlerini yarıştırması demokrasimiz açısından son derece önemlidir.

"CUMHURBAŞKANININ DİLE GETİRDİĞİ 'ÖZE DÖNÜŞ' SÜRECİ OLACAKSA ELİMİZİ DEĞİL GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYABİLECEĞİMİZİ SÖYLEDİK"

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin artık spekülasyon konusu yapılmaması gerektiğini özellikle vurguluyorum. Bize ve arkadaşlarımıza yönelik bir davet söz konusuydu. Yerel seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanının dile getirdiği 'Öze dönüş' ifadesine istinaden, eğer böyle bir süreç olacaksa elimizi değil gövdemizi taşın altına koyabileceğimizi söyledik. Görüşme yapıldı ve orada kaldı. Biz meselemizi anlattık, bir davet oldu, 'Olabilir' dedik ve konu kapandı. Bu görüşmenin bizim açımızdan bugün için bağlayıcı bir sonucu bulunmamaktadır.

Gelecek Partisi içerisinde 'Partiyi toparlayabilir miyiz?' diye bir süre daha mücadele ettik. Ancak geldiğimiz noktada, artık birbirimize yük olacağımızı gördük. Çünkü bizim siyaset anlayışımız; güçlü teşkilatlar, sokakla temas ve milletin gerçek sorunları üzerinden yürüyen bir anlayıştır. Güçlü bir teşkilat olmadan bunları hayata geçirmek mümkün değildir.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE TÜRKİYE'DEKİ MEVCUT SİYASİ FİGÜRLERİN BİRÇOĞUNUN YÖNETİMDE OLMADIĞI BİR DÖNEME GİDİYORUZ"

Türkiye'de şu anda bir geçiş dönemi yaşandığını düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde mevcut siyasi figürlerin önemli bir kısmının sahneden çekileceği yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Merkezde, hangi siyasi görüşten olursa olsun, sağduyulu insanların Türkiye'nin gerçek problemlerini konuştuğu bir dönem başlıyor.

Bağımsız olduktan sonra iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan birçok siyasi partiyle ve çok değerli isimlerle görüşmeler yapıyoruz. Sokağın derdini, milletin sıkıntısını siyasetin merkezine nasıl taşıyabiliriz, bunu konuşuyoruz. Bugün Türkiye'deki en temel meselenin bu olduğuna inanıyorum.

İnsanlar iş derdinde, aş derdinde, çocuklarının geleceği derdinde. Ancak siyasetin gündemi çoğu zaman bu gerçeklerden kopuk. Bu kadar suni gündemle uğraşılmasının, toplumun gerçek sorunlarını unutturmak için yapıldığını düşündüğüm zamanlar oluyor.

"İYİ PARTİ, YENİDEN REFAH VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN İSİMLERLE DE GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Bu konuları iktidar partisi dahil olmak üzere birçok siyasi yapıdan aklıselim insanlarla değerlendiriyoruz. İYİ Parti, Yeniden Refah ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden isimlerle de görüşmelerimiz var. Genel başkan düzeyinde temaslar bulunuyor ancak şu an için verilmiş net bir karar yok.

Türkiye'nin kötü yönetimden, kutuplaşmadan ve kibir siyasetinden çıkması gerektiğini savunuyoruz. Sokakla birlikte yürüyen, milletin derdini merkeze alan bir siyaset tarzının şart olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili konularda ortaklaşabileceğimiz geniş bir orta yol bulunduğunu görüyoruz.

Milletimiz ümitsiz olmasın. Bugün Türkiye birçok sorunla karşı karşıya olabilir ancak en temel sorun mutsuz insanların yaşadığı bir ülkeye dönüşmüş olmamızdır. Buradan çıkışı yine millet olarak, el ele vererek başaracağız. Ben bu umudu hâlâ siyasette görüyorum.

"AK PARTİ'YE KATILIM TEKLİFİ GELDİ"

Şu an bağımsız milletvekili olarak görevimize devam ediyoruz. Farklı bir karar alırsak bunu zaten kamuoyuyla açıkça paylaşırız. AK Parti'ye katılım meselesiyle ilgili olarak ise; öze dönüş olacaksa her şeye varız dedik. Top şu an bizde değil. Böyle bir teklif geldi, bu cümle kuruldu ancak devamı gelmedi. Bu nedenle bu konu üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz."