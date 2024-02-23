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Bağımsız Belediye Başkan Adayı Fahrettin Bozkurt, Bekarlara Evlilik Vaadi Verdi

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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti. İlçede genç ve yaşlı bekar olan herkesin evlenmesi için elinden geleni yapacağını ve bekar kimse kalmayacağını belirtti. Bozkurt, halktan destek isteyerek, hizmetkar olmak için aday olduğunu ve gençliğin çok önemli olduğunu vurguladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkan adayı Fahrettin Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara hitap ederek, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını ifade etti.

İlçe Seçim Kuruluna bağımsız belediye başkan adaylığı müracaatında bulunan Bozkurt, ilçe meydanında toplanan vatandaşlara seslendi. Başkan seçilmesi halinde ilçede genç ve yaşlı bekar olan herkesin evlenmesi için elinden geleni yapacağını ve bekar kimse kalmayacağını ifade eden Bozkurt, vatandaşlardan destek istedi. Bozkurt, "Ben başkan heveslisi ve mal sevdalısı değilim. Sizlere hizmetkar olmak için buradayım. Burada bir bekar gençlik koyarsam beni burada parçalasınlar. Arkadaşlar gençlik çok önemli. Devletten alırsam alırım almazsam param var harcarım. Gençlik bekar kalmaz. Bütün gençler bekar. Genç ve yaşlıların hepsini bekar bırakmayacağım" dedi.

(HLL-FKE-SO-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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