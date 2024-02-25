Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni dönem projelerini duyurdu

AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Özdemir, 2024-2029 dönemi hayata geçireceği dev projeleri açıklamak için program düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen lansmana vatandaşlar yoğun katılım sağladı.

Haberler.com mikrofonuna konuşan Abdullah Özdemir, İstanbul adına tarihi bir seçime gidildiğini ve Bağcılar'ın rekor oy oranına ulaşacağını ifade ederek İstanbul'un yeniden hizmet belediyeciliğine gireceğininin altını çizdi.

"AKSAYAN ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Özdemir,"İBB, 2019 yılına kadar altın çağlarını yaşadı. 80 yıl geriden takip ettiğimiz ünyayı son 20 yılda, yapılamayanların katbe katını gerçekleştirdik. Ulaşımda, metro ve raylı sitemleri 44 km'den 300 km'ye çıkardık. Ama mevcut yönetim bu konuda sınıfta kaldı. İnşallah önümüzdeki dönem Murat Kurum başkanımızın azmi ve kararlılığı ile bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.

COŞKULU KALABALIK SALONU HINCA HINÇ DOLDURDU

Partililer ve Bağcılar sakinleri, Başkan Abdullah Özdemir'i yalnız bırakmadı. Coşkulu kalabalık sabahın erken saatlerinden itibaren salonu doldurdu. Yoğun kalabalığın ilgisinden dolayı Abdullah Özdemir katılımcılara teşekkürlerini iletti.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE YAPTIĞI İCRAATLERİ PAYLAŞTI

Abdullah Özdemir, belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri de paylaştı. E-Spor Merkezi'nden yaşlılar için hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi'ne engelliler için açtığı Engelsiz Yüzme Havuzu'ndan ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market'e kadar şimdiye kadar hizmete sunulan onlarca eserden bahsedildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TANITILDI

Düzenlenen toplantıda yeni dönem meclis üyesi adayları da yerini aldı. Tanıtımı yapılan adaylar, birlik ve beraberlik mesajı vererek Bağcılar'ı en iyi noktaya taşıma sözü verdi.

1) Sibel Betül Birer

2) Muammer Uzunöz

3) Dursun Çağlayan

4) Mücahit Şahin

5) Orkun Ayhan

6) Umut Durak

7) Yasin Yıldız

8) Ayşe Şakar

9) Muhammed Ali Yılmaz

10) Fatih Sarıaslan

11) Abdullah Köşgen

12) Hüseyin Kahrimanoğlu

13) Serkan Küçük

14) Yusuf Şahin

15) Kamil Altay

16) Hacer Yılmaz

17) Ergül Siller

18) Hayati Bayram

19) Cemal Çelik

20) Metin Hızıroğlu

21) Muhammed Yavuz Gültepe

22) Ekrem Kıldan

23) Memet Yalçın

24) Mikayil Çakır

25) Ramazan Ozan Altıntuğ

26) Şakir Daşdan

27) Şennur Şen

28) Şükrü Biçer

29) Hasan Araz

30) Şehmus Karaaslan

31) Turgut Sarpkaya

32) Şebnem Uzun

33) Hamza Sarıyer

34) Zehra Sevinçkan

35) Ferhat Çiftçi

36) Süleyman Öztoprak

37) Murteza Bayat

38) Şenol Birol Kabarık

39) Reşit Yavuz

40) Ferit Soylu

KONTENJAN:

1) Hüseyin Gündoğru

2) Ali Erdoğan

3) Halil Yarar

4) Muhammed Said Elkonca

5) Bahadır Kürşat Koç

YENİ PROJELER 8 BAŞLIKTAN OLUŞUYOR

Abdullah Özdemir'in 2024-2029 arası hayata geçireceği projeler, Eğitim-Kültür, Tesisler, Gençlik ve Spor, Engelliler, Ulaşım ve Altyapı, Park ve Yeşil Alanlar, Çevre ve Enerji ve Diğer Kurumlar'dan oluşan 8 başlıktan oluşuyor. Toplumun her kesimine hitap eden projelerde her mahalleye sosyal tesis, kültür merkezleri, kütüphaneler ve yeşil alan çalışmaları yer alıyor.





2024-2029 dönemine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan projelerden bazıları ise şöyle;