Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni dönem projelerini duyurdu
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
AK Parti Bağcılar Belediye Başkanı ve başkan adayı Abdullah Özdemir, 2024-2029 dönemi hayata geçireceği dev projeleri açıklamak için program düzenledi. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleşen lansmana vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Haberler.com mikrofonuna konuşan Abdullah Özdemir, İstanbul adına tarihi bir seçime gidildiğini ve Bağcılar'ın rekor oy oranına ulaşacağını ifade ederek İstanbul'un yeniden hizmet belediyeciliğine gireceğininin altını çizdi.
"AKSAYAN ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"
Özdemir,"İBB, 2019 yılına kadar altın çağlarını yaşadı. 80 yıl geriden takip ettiğimiz ünyayı son 20 yılda, yapılamayanların katbe katını gerçekleştirdik. Ulaşımda, metro ve raylı sitemleri 44 km'den 300 km'ye çıkardık. Ama mevcut yönetim bu konuda sınıfta kaldı. İnşallah önümüzdeki dönem Murat Kurum başkanımızın azmi ve kararlılığı ile bu çalışmalar kaldığı yerden devam edecek." ifadelerini kullandı.
COŞKULU KALABALIK SALONU HINCA HINÇ DOLDURDU
Partililer ve Bağcılar sakinleri, Başkan Abdullah Özdemir'i yalnız bırakmadı. Coşkulu kalabalık sabahın erken saatlerinden itibaren salonu doldurdu. Yoğun kalabalığın ilgisinden dolayı Abdullah Özdemir katılımcılara teşekkürlerini iletti.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE YAPTIĞI İCRAATLERİ PAYLAŞTI
Abdullah Özdemir, belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri de paylaştı. E-Spor Merkezi'nden yaşlılar için hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi'ne engelliler için açtığı Engelsiz Yüzme Havuzu'ndan ihtiyaç sahiplerine yönelik Sosyal Market'e kadar şimdiye kadar hizmete sunulan onlarca eserden bahsedildi.
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TANITILDI
Düzenlenen toplantıda yeni dönem meclis üyesi adayları da yerini aldı. Tanıtımı yapılan adaylar, birlik ve beraberlik mesajı vererek Bağcılar'ı en iyi noktaya taşıma sözü verdi.
- 1) Sibel Betül Birer
- 2) Muammer Uzunöz
- 3) Dursun Çağlayan
- 4) Mücahit Şahin
- 5) Orkun Ayhan
- 6) Umut Durak
- 7) Yasin Yıldız
- 8) Ayşe Şakar
- 9) Muhammed Ali Yılmaz
- 10) Fatih Sarıaslan
- 11) Abdullah Köşgen
- 12) Hüseyin Kahrimanoğlu
- 13) Serkan Küçük
- 14) Yusuf Şahin
- 15) Kamil Altay
- 16) Hacer Yılmaz
- 17) Ergül Siller
- 18) Hayati Bayram
- 19) Cemal Çelik
- 20) Metin Hızıroğlu
- 21) Muhammed Yavuz Gültepe
- 22) Ekrem Kıldan
- 23) Memet Yalçın
- 24) Mikayil Çakır
- 25) Ramazan Ozan Altıntuğ
- 26) Şakir Daşdan
- 27) Şennur Şen
- 28) Şükrü Biçer
- 29) Hasan Araz
- 30) Şehmus Karaaslan
- 31) Turgut Sarpkaya
- 32) Şebnem Uzun
- 33) Hamza Sarıyer
- 34) Zehra Sevinçkan
- 35) Ferhat Çiftçi
- 36) Süleyman Öztoprak
- 37) Murteza Bayat
- 38) Şenol Birol Kabarık
- 39) Reşit Yavuz
- 40) Ferit Soylu
KONTENJAN:
- 1) Hüseyin Gündoğru
- 2) Ali Erdoğan
- 3) Halil Yarar
- 4) Muhammed Said Elkonca
- 5) Bahadır Kürşat Koç
YENİ PROJELER 8 BAŞLIKTAN OLUŞUYOR
Abdullah Özdemir'in 2024-2029 arası hayata geçireceği projeler, Eğitim-Kültür, Tesisler, Gençlik ve Spor, Engelliler, Ulaşım ve Altyapı, Park ve Yeşil Alanlar, Çevre ve Enerji ve Diğer Kurumlar'dan oluşan 8 başlıktan oluşuyor. Toplumun her kesimine hitap eden projelerde her mahalleye sosyal tesis, kültür merkezleri, kütüphaneler ve yeşil alan çalışmaları yer alıyor.
2024-2029 dönemine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan projelerden bazıları ise şöyle;
- Balkan Gençlik ve Kültür Merkezi
- Selanik Evi
- 3 Millet Bahçesi
- 34 Yeni Mahalle Bahçesi
- 30 Yeni Mini Saha
- Her Mahalleye Bağ Kafe ve Sosyal Tesis
- Her Mahalleye Kreş
- 11 yeni otopark
- 7 adet kapalı semt pazarı
- Matematik Okulu
- Cube Bağcılar
- Yeni Nikah Sarayı
- Yer Altı Mutfakları
- Taziye Evleri
- Kadın İş Geliştirme Merkezi
- Çocuk Köyü
- Çocuk Üniversitesi
- Ahşap Evler
- Bağcılar Deniz Gençlik Kampı
- Ulaşım Master Planı Uygulama Projesi
- Tarım Okulu
- Otizm Spor ve Yaşam Merkezi
- Bağımlılıkla Mücadele Merkezi
- Alzheimer Gündüz Yaşam Evi
- 10 Bin Kişi Seyirci Kapasiteli Uluslararası Standartlarda Salon
- Yerinde Dönüşüme devam
- Katlı Kavşaklar
- Bağlantı Köprüleri