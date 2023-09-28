Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva yaşamını yitirdi

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Paşayeva'nın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındığı ancak yapılan müdahaleye rağmen yaşamına yitirdiği öğrenildi.

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva'dan acı haber geldi. Paşayeva'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül'de komaya giren Paşayeva'nın tedavi gördüğü başkent Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybettiği duyuruldu.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı.

PAŞAYEVA MİLLİ MECLİSİN ÖNEMLİ BİR ÜYESİYDİ



Aslen Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. Paşayev'a 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan'ı temsil eden kurula da üye olan Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak ta görev yapıyordu.