Azerbaycan, Karabağ Zaferi'nin 5. yılını askeri geçit töreniyle kutladı

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıl dönümünü başkent Bakü'de Türk askerlerinin de katılımıyla düzenlenen askeri geçit töreniyle kutladı.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son vermesinin üzerinden 5 yıl geçti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenledi. Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı. Töreni Erdoğan, Aliyev ve Şerif birlikte izledi. Üç ülkenin milli marşlarının seslendirilmesiyle başlayan törenin ardından 44 günlük savaşta şehit düşen askerlerin aziz hatırasına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz'ın konuşmalarından sonra Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi. Törende, Azerbaycan ordusunun kara, hava ve özel kuvvet unsurları geçiş yaptı. Ayrıca 44 günlük savaşta kullanılan modern askeri teçhizat ve zırhlı araçlar da sergilendi. Geçit töreninde "Hero-120" ve "SkyStriker Block 4" Taktiksel Dolaşım Mühimmatları ilk kez tanıtılırken, beşinci nesil "IceBreaker" seyir füzesi kompleksi de geçitte yer aldı. Hazar Denizi'ne demirleyen savaş gemileri de gösteriye katılırken, Hava Kuvvetleri uçakları tören alanı üzerinde Azerbaycan bayrağının renkleriyle duman izi bıraktı.

Türk askeri Bakü'de

Türkiye'yi temsil etmek üzere Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komando Taburu, "Bayraktar TB-2", "AKINCI" Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), EREN roket sistemi, TRG-300 Kasırga çok namlulu roketatar sistemi ve 6 "F-16" savaş uçağı da geçit töreninde yer aldı. Pakistan Silahlı Kuvvetlerine ait birliklerin de katıldığı törende, Pakistan ve Çin ortak yapımı JF-17 savaş uçakları da gösteri yaptı.

İkinci Karabağ Savaşı

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020'de Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım'da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü'nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev'in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti. - BAKÜ